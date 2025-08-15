قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
بالصور

50 ألف دولار لإنجاب أطفال عباقرة.. سباق يثير الجدل في وادي السيليكون بالولايات المتحدة

آية التيجي

يشهد وادي السيليكون في الولايات المتحدة موجة متصاعدة من الاهتمام بإنجاب أطفال يتمتعون بمعدل ذكاء مرتفع، حيث يدفع بعض الآباء ما يصل إلى 50 ألف دولار مقابل خدمات فحص جيني متطورة تتيح اختيار الأجنة وفق مؤشرات الذكاء.

وهناك شخصيات تقنية بارزة، مثل إيلون ماسك، تشجع أصحاب القدرات الفكرية العالية على الإكثار من الإنجاب، بينما يسعى خبراء التوفيق بين الأزواج إلى ترتيب لقاءات بين مديري شركات التكنولوجيا وشركاء يتمتعون بمستويات ذكاء مرتفعة، بهدف إنجاب أطفال لامعين.

الذكاء لحماية المستقبل

عالم الرياضيات تسفي بنسون-تيلسن، الذي قضى 7 سنوات يدرس طرق منع الذكاء الاصطناعي المتقدم من تهديد البشرية، يرى أن الحل قد يكون في خلق بشر أكثر ذكاءً لإنقاذ العالم، ويقول: “حدسي يقول إنه أحد أفضل آمالنا”، بحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال.

شركات ناشئة تدخل المنافسة

شركات مثل "نيوكليوس جينوميكس" و"هيراسايت" تقدم اليوم خدمات توقع معدل الذكاء للأجنة بناءً على التحاليل الجينية، لمساعدة الأزواج على اختيار الأجنة في عمليات التلقيح الصناعي.

وفي منطقة خليج سان فرانسيسكو، تبدأ تكلفة هذه الخدمات من 6 آلاف دولار في "نيوكليوس"، وتصل إلى 50 ألف دولار في "هيراسايت".

منظومة كاملة حول الذكاء

ستيفن شو، الشريك المؤسس لشركة "جينوميك بريديكشن"، يشير إلى وجود "منظومة كاملة تضم أثرياء وأشخاصاً من التيار العقلاني يريدون بشدة معرفة نتائج معدل الذكاء لاستخدامها في اختيار الأجنة".

أما خبيرة التوفيق جينيفر دونيلي، التي تتقاضى حتى 500 ألف دولار مقابل خدماتها، فتؤكد أن بعض العملاء، ومنهم رؤساء تنفيذيون، يفضلون شركاء من خريجي جامعات مرموقة مثل آيفي ليغ.

جدل أخلاقي وتحذيرات

رغم أن بعض العلماء في بيركلي يعتقدون أن إنجاب بشر أذكى قد يساعد على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا، إلا أن خبراء الأخلاقيات البيولوجية يحذرون من مخاطر هذه الممارسات. ومع ذلك، يبقى الحماس قويًا في وادي السيليكون، حيث تشترط، حتى دور الحضانة الراقية، اجتياز اختبارات ذكاء.

