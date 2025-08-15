الزبادي اليوناني أم العادي.. الفرق بين الاثنين وأيهما أكثر صحة؟

يُصنع كلٌّ من الزبادي العادي والزبادي اليوناني بمكونات متشابهة، لكنهما يختلفان في المذاق والقيمة الغذائية، يحتوي الزبادي العادي على سعرات حرارية أقل، بينما يحتوي الزبادي اليوناني على بروتين أكثر وسكر أقل، كلاهما غنيٌّ بالبروبيوتيك، ويدعم الهضم وفقدان الوزن.

الزبادي غذاء غني بالعناصر الغذائية الأساسية، وله فوائد صحية متعددة، منها تحسين الهضم، وتقوية العظام، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ورغم أنه مصدر غني بالبروبيوتيك والكالسيوم، إلا أنه متوفر بأنواع مختلفة (مثل الزبادي اليوناني)، ومن المهم معرفة النوع الأنسب لك.

في السنوات الأخيرة، اكتسب الزبادي اليوناني رواجًا كبيرًا بين المهتمين بالصحة، إذ يلجأ إليه معظم الأشخاص كبديل صحي للصلصات والحلويات، وحتى الأطباق الجانبية. ولكن، هل يستحق العناء؟

ما هو الفرق بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي؟

يعرف معظم الأشخاص كيفية تحضير الزبادي، وذلك بتسخين الحليب وإضافة البكتيريا إليه، وتركه يتخمر حتى يصل إلى درجة حموضة حوالي 4.5. بعد أن يبرد، يمكنك حفظه مغطى في مكان بارد ومظلم، بعد بضع ساعات ستحصل على المنتج النهائي بقوام ناعم وكثيف.

من ناحية أخرى، الزبادي اليوناني هو زبادي مُركّز أو مُصفّى، يُحضّر بإزالة مصل اللبن والسوائل الأخرى منه، ولأنّ التصفية باستخدام قطعة قماش أو مصفاة تُقلّل الحجم الإجمالي، فإنّ الزبادي اليوناني يحتاج إلى كمية حليب أكبر بكثير من الزبادي العادي لتحضير دفعة من نفس الحجم.

بعد إزالة معظم السائل من الزبادي العادي، يتم تحويله إلى زبادي يوناني، وهو أكثر سمكًا ونكهةً.

ما هي الفوائد الصحية للزبادي اليوناني والزبادي العادي؟

وفقا للخبراء، فإن كل من الزبادي اليوناني والزبادي العادي لهما فوائد صحية مماثلة، ومنها ما يلي:

محملة بالبروبيوتيك

يُعدّ كلٌّ من الزبادي العادي والزبادي اليوناني مصدرًا غنيًا بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تُحسّن صحة الجهاز الهضمي من خلال موازنة ميكروبيوم الأمعاء. وبالتالي، فهي تُقلّل من خطر الإصابة بالالتهابات والأمراض المختلفة.

يقلل من عدم تحمل اللاكتوز

يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز غالبًا من أعراض هضمية مزعجة، تشمل الانتفاخ والإسهال عند تناول منتجات الألبان. مع ذلك، يُعزز الزبادي عملية الهضم ويحتوي على نسبة لاكتوز منخفضة بشكل طبيعي، مما يجعله مناسبًا لمن يعانون من هذه الحالة.

حماية صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الزبادي على تقليل خطر الإصابة بالعديد من العوامل المرتبطة بالقلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. كما يقلل من خطر تراكم اللويحات وتصلب الشرايين، وكلاهما قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

يساعد في إنقاص الوزن

يساعد كلٌّ من الزبادي والزبادي اليوناني على خفض الوزن وحرق الدهون، بفضل غناه بالبروتين والبروبيوتيك، اللذين يعززان نسبة البكتيريا النافعة في الأمعاء. يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية.

أيهما أفضل لصحتك؟

يحتوي كل من الزبادي العادي والزبادي اليوناني على العديد من العناصر الغذائية التي تشكل وجبة خفيفة ممتازة وإضافة صحية لنظامك الغذائي.

وفقًا للخبراء، يُمكنك تناول أيٍّ منهما - حسب نوع الطعام الذي تتناوله - ولكن احرص على عدم تحليته بالسكر المُضاف، لأنه قد يُؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها، والإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب. أما مُحبو اللياقة البدنية الذين يسعون دائمًا لزيادة تناول البروتين، فننصحهم بتناول الزبادي اليوناني، فهو قليل الدسم ويُساعد على بناء العضلات.

المصدر: timesofindia