قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الزبادي اليوناني أم العادي.. الفرق بين الاثنين وأيهما أكثر صحة؟

الزبادي
الزبادي
هاجر هانئ

يُصنع كلٌّ من الزبادي العادي والزبادي اليوناني بمكونات متشابهة، لكنهما يختلفان في المذاق والقيمة الغذائية، يحتوي الزبادي العادي على سعرات حرارية أقل، بينما يحتوي الزبادي اليوناني على بروتين أكثر وسكر أقل، كلاهما غنيٌّ بالبروبيوتيك، ويدعم الهضم وفقدان الوزن.

الزبادي غذاء غني بالعناصر الغذائية الأساسية، وله فوائد صحية متعددة، منها تحسين الهضم، وتقوية العظام، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب،  ورغم أنه مصدر غني بالبروبيوتيك والكالسيوم، إلا أنه متوفر بأنواع مختلفة (مثل الزبادي اليوناني)، ومن المهم معرفة النوع الأنسب لك.

في السنوات الأخيرة، اكتسب الزبادي اليوناني رواجًا كبيرًا بين المهتمين بالصحة، إذ يلجأ إليه معظم الأشخاص كبديل صحي للصلصات والحلويات، وحتى الأطباق الجانبية. ولكن، هل يستحق العناء؟

ما هو الفرق بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي؟

يعرف معظم الأشخاص كيفية تحضير الزبادي، وذلك بتسخين الحليب وإضافة البكتيريا إليه، وتركه يتخمر حتى يصل إلى درجة حموضة حوالي 4.5. بعد أن يبرد، يمكنك حفظه مغطى في مكان بارد ومظلم، بعد بضع ساعات ستحصل على المنتج النهائي بقوام ناعم وكثيف.

من ناحية أخرى، الزبادي اليوناني هو زبادي مُركّز أو مُصفّى، يُحضّر بإزالة مصل اللبن والسوائل الأخرى منه، ولأنّ التصفية باستخدام قطعة قماش أو مصفاة تُقلّل الحجم الإجمالي، فإنّ الزبادي اليوناني يحتاج إلى كمية حليب أكبر بكثير من الزبادي العادي لتحضير دفعة من نفس الحجم.

بعد إزالة معظم السائل من الزبادي العادي، يتم تحويله إلى زبادي يوناني، وهو أكثر سمكًا ونكهةً.

طريقة عمل الزبادي اليوناني في المنزل

ما هي الفوائد الصحية للزبادي اليوناني والزبادي العادي؟

وفقا للخبراء، فإن كل من الزبادي اليوناني والزبادي العادي لهما فوائد صحية مماثلة، ومنها ما يلي:

محملة بالبروبيوتيك

يُعدّ كلٌّ من الزبادي العادي والزبادي اليوناني مصدرًا غنيًا بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تُحسّن صحة الجهاز الهضمي من خلال موازنة ميكروبيوم الأمعاء. وبالتالي، فهي تُقلّل من خطر الإصابة بالالتهابات والأمراض المختلفة.

يقلل من عدم تحمل اللاكتوز

يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز غالبًا من أعراض هضمية مزعجة، تشمل الانتفاخ والإسهال عند تناول منتجات الألبان. مع ذلك، يُعزز الزبادي عملية الهضم ويحتوي على نسبة لاكتوز منخفضة بشكل طبيعي، مما يجعله مناسبًا لمن يعانون من هذه الحالة.

حماية صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الزبادي على تقليل خطر الإصابة بالعديد من العوامل المرتبطة بالقلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. كما يقلل من خطر تراكم اللويحات وتصلب الشرايين، وكلاهما قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

يساعد في إنقاص الوزن

يساعد كلٌّ من الزبادي والزبادي اليوناني على خفض الوزن وحرق الدهون، بفضل غناه بالبروتين والبروبيوتيك، اللذين يعززان نسبة البكتيريا النافعة في الأمعاء. يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية.

طريقة تحضير الزبادي البلدي

أيهما أفضل لصحتك؟

يحتوي كل من الزبادي العادي والزبادي اليوناني على العديد من العناصر الغذائية التي تشكل وجبة خفيفة ممتازة وإضافة صحية لنظامك الغذائي.

وفقًا للخبراء، يُمكنك تناول أيٍّ منهما - حسب نوع الطعام الذي تتناوله - ولكن احرص على عدم تحليته بالسكر المُضاف، لأنه قد يُؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها، والإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب. أما مُحبو اللياقة البدنية الذين يسعون دائمًا لزيادة تناول البروتين، فننصحهم بتناول الزبادي اليوناني، فهو قليل الدسم ويُساعد على بناء العضلات.

المصدر: timesofindia

الزبادي الزبادي العادي الزبادي اليوناني فوائد الزبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن الاعتراض على الحكام في الدوري

أكرم توفيق

أحدث ظهور لأكرم توفيق بقميص رقم 72 مع الشمال القطري

الزمالك

الزمالك يجهز الدباغ وألفينا للظهور الأول أمام المقاولون العرب

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد