6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

يعاني العديد من الآباء من صعوبة اكتشاف ما يدور في نفس أطفالهم، خاصة أن الصغار غالبًا لا يعبرون عن مشاعرهم بوضوح.

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

وأكد الخبراء النفسيون، أن التواصل المستمر مع الأبناء هو المفتاح، وفقا لما نشر في موقع ساينتيفيك أميريكان.

وتشير إحصائيات أحراها باحثون امريكيون، إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال بين عمر 3 و17 عامًا في الولايات المتحدة يعاني من اضطراب عقلي أو عاطفي أو سلوكي.

أسئلة ذكية للأطفال من 6 إلى 11 سنة

ـ "احكي لي عن شيء فعلته اليوم، ومع من لعبت أو جلست في الاستراحة؟"

ـ "أرى أنك تبكي، هل يمكنك أن تصف ما تشعر به؟"

ـ "ماذا تقصد عندما تقول إنك لا تريد الذهاب إلى المدرسة؟"

أسئلة فعّالة للمراهقين من 12 إلى 18 سنة

ـ "ما أفضل لحظة مررت بها هذا الأسبوع؟"

ـ "ماذا حدث هنا؟" (مشيرًا إلى كدمة أو جرح)

ـ “ما الأمور التي تقلقك مؤخرًا؟ لقد لاحظت أنك حزين/غاضب.”

نصيحة الخبراء

هذه الأسئلة لا تهدف فقط لمعرفة تفاصيل يوم الطفل أو المراهق، بل تساعد الوالدين على فهم الحالة النفسية وبناء علاقة ثقة قوية تتيح للأبناء مشاركة مخاوفهم ومشاعرهم بصدق.