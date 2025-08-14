قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

آية التيجي

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الاستخدام العشوائي لأسبرين الأطفال للأشخاص فوق سن الأربعين.

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

وأكد جمال شعبان، أن هذا السلوك قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل ارتجاع المريء، نزيف المعدة، وقرح الجهاز الهضمي.

وأوضح شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن أسبرين الأطفال يجب أن يُستخدم فقط في حالات محددة، مثل:

ـ المرضى الذين تعرضوا لجلطات سابقة.

ـ الأشخاص الذين خضعوا لتركيب دعامات.

ـ من أجروا عمليات قلب مفتوح.

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

وأكد جمال شعبان، أن قرار تناول الأسبرين لا بد أن يكون بإشراف طبي وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من وجود قصور في الدورة الدموية التاجية أو الدماغية أو الطرفية، والتي تستدعي رفع سيولة الدم للحفاظ على سريان الدم ومنع التجلطات.

وأشار استشاري أمراض القلب، إلى أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن تناول أسبرين الأطفال بشكل روتيني بعد سن الأربعين أو الستين لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ، بل قد يزيد من مخاطر النزيف وقرحة المعدة، وغيرها من المضاعفات الخطيرة.

الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي
