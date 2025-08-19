كشفت الفنانة جميلة عزيز، في تصريحات صحفية مؤخرًا، عن تطورات جديدة في حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثرت على بصرها وأعادتها مجددًا إلى مواجهة مرض السرطان.

وقالت جميلة عزيز بصراحة وشفافية، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “كنت فاكرة الموضوع بسيط، لكن اتضح إني مصابة بقطع في شبكية العين، ولسه بتابع مع الدكاترة المختصين لمحاولة علاج هذه المشكلة، وأيضًا ما زلت أتابع علاج الكيماوي للسرطان، وعندي مواعيد مع الأطباء بشكل مستمر، وإن شاء الله خير.. أرجو من كل من يحبني أن يدعوا لي، لأني فعلاً تعبانة، وشكرًا لكل من أرسل لي كلمات الدعم والمحبة”.

التقرير الطبي لجميلة عزيز

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية: استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

وفي خطوة مؤثرة، نشرت جميلة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” التقرير الطبي الذي يؤكد إصابتها بقطع في شبكية العين اليسرى، مع رسالة تبرز إيمانها وصبرها، قائلة: “الحمد لله على كل شيء، وأطلب منكم الدعاء لي من قلوبكم”.

وتعد هذه المرة الثانية التي تواجه فيها جميلة عزيز مرض السرطان، بعد أن تعافت منه سابقًا، لكنها صُدمت بإعادة اكتشاف المرض داخل جسدها إثر فحوصات طبية دقيقة.

وأعربت جميلة عن معاناتها النفسية جراء عودة المرض مجددًا، حيث قالت إنها تشعر بثقل هذه المعركة خصوصًا بعد تجربتها السابقة التي كانت مليئة بالتحديات، لكنها أكدت عزيمتها لمواصلة العلاج وعدم الاستسلام.