إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وزير الطيران: المصريون بالخارج امتداد لقوة مصر الناعمة وحريصون على مد جسور التواصل
عماد النحاس يوضح موقف الشناوي من اللعب.. ويكشف تطورات إصابة إمام عاشور
شحن كارت الكهرباء من بيتك بالموبايل في دقائق.. إليك الطريقة
إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة
مرأة ومنوعات

طرق تقطيع وتقديم البطيخ بمذاق شهي

تقطيع البطيخ
تقطيع البطيخ
اسماء محمد

يعد البطيخ من الأطعمة الشهية التى يحبها جميع الأشخاص حيث أن مذاقها شهي وتساعد على ترطيب الجسم في ايام الحر الشديد.

ووفقا لما جاء في موقع hyvee نعرض لكم طرق تقطيع وتقديم البطيخ.

شريحة البطيخ

ضع البطيخة على جانبها واقطعها عرضيًا إلى نصفين ثم قطّع كل نصف إلى شرائح بسُمك بوصة واحدة ثم انزع القشرة، أو استخدمها لتحضير بيتزا فواكه صحية مع الجبنة.

غير محفوظ
أوعية البطيخ

اقطع قطعة صغيرة من أسفل البطيخة، مع الحرص على عدم قطعها في اللب وجوف البطيخة باستخدام مغرفة تقشير البطيخ أو مغرفة الآيس كريم، مع الحرص على عدم ثقبها. 

خزّن البطيخة لاستخدام آخر أو اخلطها، ثم أعدها إلى وعاء البطيخ ممزوجة بعصير حمضيات أو قدّمها في بطيخة مجوفة 
 

 أشكال وقوالب

اقطع البطيخة إلى نصفين عرضيًا، ثم قطّعها إلى دوائر بسمك نصف بوصة واستخدم قاطعة بسكويت لنقش أشكال، مثل النجوم والدوائر والقلوب ثم قم بوضعها في اعواد خشبية.

البطيخ تقطيع البطيخ أشكال البطيخ طرق تقطيع البطيخ طرق تقديم البطيخ

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترامب و زيلينسكي

مدير المركز العربي للدراسات: ترامب يدفع كييف للقبول بالأمر الواقع.. وأوروبا في حالة انزعاج

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

أسيوط .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

صورة أرشيفية

انفراجة في الأسواق المصرية.. تخفيضات تصل إلى 50% على الغذاء والأجهزة الكهربائية.. خبير يوضح

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

