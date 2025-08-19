طرق تقطيع وتقديم البطيخ بمذاق شهي

يعد البطيخ من الأطعمة الشهية التى يحبها جميع الأشخاص حيث أن مذاقها شهي وتساعد على ترطيب الجسم في ايام الحر الشديد.

ووفقا لما جاء في موقع hyvee نعرض لكم طرق تقطيع وتقديم البطيخ.

شريحة البطيخ

ضع البطيخة على جانبها واقطعها عرضيًا إلى نصفين ثم قطّع كل نصف إلى شرائح بسُمك بوصة واحدة ثم انزع القشرة، أو استخدمها لتحضير بيتزا فواكه صحية مع الجبنة.

أوعية البطيخ

اقطع قطعة صغيرة من أسفل البطيخة، مع الحرص على عدم قطعها في اللب وجوف البطيخة باستخدام مغرفة تقشير البطيخ أو مغرفة الآيس كريم، مع الحرص على عدم ثقبها.

خزّن البطيخة لاستخدام آخر أو اخلطها، ثم أعدها إلى وعاء البطيخ ممزوجة بعصير حمضيات أو قدّمها في بطيخة مجوفة



أشكال وقوالب

اقطع البطيخة إلى نصفين عرضيًا، ثم قطّعها إلى دوائر بسمك نصف بوصة واستخدم قاطعة بسكويت لنقش أشكال، مثل النجوم والدوائر والقلوب ثم قم بوضعها في اعواد خشبية.