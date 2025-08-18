طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ،إذا كنتِ تبحثين عن وصفة تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، فإن دجاج بالمشروم هو الخيار المثالي.

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

هذا الطبق الكريمي اللذيذ يُعد من أشهر الأطباق الأوروبية التي لاقت رواجًا كبيرًا في المطابخ العربية، بفضل نكهته الفاخرة ومكوناته البسيطة، يُحضّر بسرعة ولا يحتاج إلى مكونات معقدة، ويمكن تقديمه بجانب الأرز أو المكرونة لوجبة متكاملة تشبه أطباق المطاعم.

في السطور التالية، نقدم لكِ الطريقة بالتفصيل لتحضير دجاج طري ومشروم ذهبي مغلف بصوص كريمي لا يُقاوم، للشيف فيفي عثمان.

المكونات لطريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح أو مكعبات

250 جرام مشروم طازج مقطع شرائح

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1 كوب كريمة طهي أو كريمة خفق

1 ملعقة كبيرة زبدة + 1 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا اختياري

رشة جوزة الطيب اختياري ولكن تضيف نكهة رائعة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

تبّلي الدجاج بالملح، الفلفل، والبابريكا اختياري، واتركيه جانبًا 10 دقائق.

سخّني الزبدة والزيت في مقلاة، ثم أضيفي الدجاج وقلّبيه على نار متوسطة حتى يتحمّر قليلًا وينضج حوالي 6-8 دقائق.

ارفعيه من المقلاة وضعيه جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي قليل من الزيت إذا لزم الأمر، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم ثم المشروم، وقلّبي جيدًا حتى يتبخر ماؤه ويبدأ في التحميص.

أضيفي الكريمة إلى المشروم، وقلّبي، ثم أعيدي الدجاج إلى المقلاة.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق حتى تتجانس النكهات وتتقلص الكريمة قليلًا.

أضيفي رشة جوزة الطيب اختياري، واضبطي الملح والفلفل.

زيني بالبقدونس المفروم.

اقتراح التقديم