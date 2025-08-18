قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

مخلل الليمون بالعصفر .. اكتشف أسرار الأكلة الشعبية

اسماء محمد

يعد مخلل الليمون من الأكلات الشهية التي يحبها جميع المصريين بسبب مذاقها الشهي لذا توارثتها الأجيال على مر الزمان.

نعرض لكم طريقة عمل مخلل الليمون بالعصفر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير مخلل الليمون

كيلو ليمون بلدي

½ كوب عصفر
¼ كوب حبة البركة

½ كوب ملح

فلفل حار أحمر وأخضر

زيت

ماء

عصير ليمون

طريقة تحضير مخلل الليمون المسلوق

طريقة عمل مخلل الليمون بالعصفر

اسلقي الليمون في الماء فى إناء على النار ضعيه في الخلاط ويضرب الفلفل الحار والملح وماء سلق الليمون ثم اضيفي عصير الليمون.

احشى الليمون من المنتصف بخليط العصفر وحبة البركة
تضاف قطع من الفلفل الحار لخليط الليمون.
ضعي الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق ثم اضيفي الزيت على الوجه.
اتركيه لمدة يومين ثم يستخدم ويحفظ في الثلاجة في برطمان زجاجي ويتم غرف القليل منه عند التقديم.

