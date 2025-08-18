قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر مصرية: مقترح الوسطاء يتضمن بدء مناقشة الصفقة الشاملة أو الوقف الدائم
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
مرأة ومنوعات

تحذير.. مضاعفات خطيرة لتناول الجزر بهذه الطريقة

الجزر
الجزر
اسماء محمد

يعد الجزر من اكثر الاطعمة المفيدة لجميع الأشخاص سواء الاطفال أو الكبار ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الإكثار منه يسبب مضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع march نكشف لكم أضرار الإكثار من تناول الجزر.

كاروتينيميا الدم 


إذا تناولتَ كميةً زائدةً من بيتا كاروتين، فقد يُصبح لون بشرتك برتقاليًا مصفرًا وتُسمى هذه الحالة كاروتينيميا الدم وهي غير ضارة نسبيًا، وعادةً ما يُمكن علاجها.

 في الحالات الشديدة، قد تُعيق فيتامين أ عن أداء وظيفته، وتُؤثر على الرؤية، والعظام، والجلد، والتمثيل الغذائي، والجهاز المناعي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

مضاعفات الغدة الدرقية

تناول كمية كبيرة من البيتا كاروتين قد يسبب مشاكل للأشخاص الذين لا يستطيعون تحويله إلى فيتامين أ، مثل الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.

سرطان الغدة الدرقية

حساسية الفم


يُسبب تناول الجزر حكة في الفم لدى بعض الأشخاص و تُعرف هذه الحالة بمتلازمة حساسية الفم.

يتفاعل جسمك مع البروتينات الموجودة في بعض الفواكه والخضراوات كما لو كانت حبوب لقاح تُسبب لك حساسية ولا يحدث هذا عادةً إذا كان الجزر مطبوخًا.
 

