تحذير.. مضاعفات خطيرة لتناول الجزر بهذه الطريقة

يعد الجزر من اكثر الاطعمة المفيدة لجميع الأشخاص سواء الاطفال أو الكبار ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الإكثار منه يسبب مضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع march نكشف لكم أضرار الإكثار من تناول الجزر.

كاروتينيميا الدم



إذا تناولتَ كميةً زائدةً من بيتا كاروتين، فقد يُصبح لون بشرتك برتقاليًا مصفرًا وتُسمى هذه الحالة كاروتينيميا الدم وهي غير ضارة نسبيًا، وعادةً ما يُمكن علاجها.

في الحالات الشديدة، قد تُعيق فيتامين أ عن أداء وظيفته، وتُؤثر على الرؤية، والعظام، والجلد، والتمثيل الغذائي، والجهاز المناعي.

مضاعفات الغدة الدرقية

تناول كمية كبيرة من البيتا كاروتين قد يسبب مشاكل للأشخاص الذين لا يستطيعون تحويله إلى فيتامين أ، مثل الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.

حساسية الفم



يُسبب تناول الجزر حكة في الفم لدى بعض الأشخاص و تُعرف هذه الحالة بمتلازمة حساسية الفم.

يتفاعل جسمك مع البروتينات الموجودة في بعض الفواكه والخضراوات كما لو كانت حبوب لقاح تُسبب لك حساسية ولا يحدث هذا عادةً إذا كان الجزر مطبوخًا.

