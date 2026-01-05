قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط كبير.. سعر جرام الفضة عيار 99.9 يفقد 0.75%

الفضة
الفضة
أمل مجدى

تُعد الفضة من السلع التي تحظى باهتمام واسع سواء للاستثمار أو الاستخدام الصناعي، ما يجعل متابعة سعرها اليومية مؤشرًا مهمًا لحالة الأسواق.

أسعار الفضة اليوم 

سجلت  أسعار الفضة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 هبوط كبير، وفقد عيار 99.9 0.75%، مقارنة بآخر تحديث، فسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 اليوم 119 جنيها.

سعر الفضة اليوم 

‎سجل سعر جرام الفضة عيار 999، اليوم الأحد نحو 124 جنيها.

‎وصل سعر جرام الفضة عيار 958 الآن داخل أسواق الفضة إلى 119 جنيها.

‎بلغ سعر جرام الفضة عيار 925، اليوم الأحد نحو 115 جنيها.

‎سجل سعر جرام الفضة عيار 625 الآن، داخل محلات الفضة نحو 112 جنيها.

‎سجل سعر جرام الفضة عيار800 الآن، داخل محلات الفضة نحو 100 جنيه

أسعار سبائك الفضة اليوم

‎- سجل سعر سبيكة فضة 50 جرامًا نحو 6200 جنيه.

‎- سجل سعر سبيكة فضة 100 جرام نحو 12400 جنيه.

‎- سجل سعر سبيكة فضة 500 جرام نحو 62000 جنيه.

‎- سجل سعر سبيكة 1 كيلو جرامًا نحو 124000 جنيه.

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

