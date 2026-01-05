هبوط كبير.. سعر جرام الفضة عيار 99.9 يفقد 0.75%

تُعد الفضة من السلع التي تحظى باهتمام واسع سواء للاستثمار أو الاستخدام الصناعي، ما يجعل متابعة سعرها اليومية مؤشرًا مهمًا لحالة الأسواق.
أسعار الفضة اليوم
سجلت أسعار الفضة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 هبوط كبير، وفقد عيار 99.9 0.75%، مقارنة بآخر تحديث، فسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 اليوم 119 جنيها.
سعر الفضة اليوم
سجل سعر جرام الفضة عيار 999، اليوم الأحد نحو 124 جنيها.
وصل سعر جرام الفضة عيار 958 الآن داخل أسواق الفضة إلى 119 جنيها.
بلغ سعر جرام الفضة عيار 925، اليوم الأحد نحو 115 جنيها.
سجل سعر جرام الفضة عيار 625 الآن، داخل محلات الفضة نحو 112 جنيها.
سجل سعر جرام الفضة عيار800 الآن، داخل محلات الفضة نحو 100 جنيه
أسعار سبائك الفضة اليوم
- سجل سعر سبيكة فضة 50 جرامًا نحو 6200 جنيه.
- سجل سعر سبيكة فضة 100 جرام نحو 12400 جنيه.
- سجل سعر سبيكة فضة 500 جرام نحو 62000 جنيه.
- سجل سعر سبيكة 1 كيلو جرامًا نحو 124000 جنيه.