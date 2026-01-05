هبوط كبير.. سعر جرام الفضة عيار 99.9 يفقد 0.75%

تُعد الفضة من السلع التي تحظى باهتمام واسع سواء للاستثمار أو الاستخدام الصناعي، ما يجعل متابعة سعرها اليومية مؤشرًا مهمًا لحالة الأسواق.

أسعار الفضة اليوم

سجلت أسعار الفضة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 هبوط كبير، وفقد عيار 99.9 0.75%، مقارنة بآخر تحديث، فسجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 اليوم 119 جنيها.

سعر الفضة اليوم

‎سجل سعر جرام الفضة عيار 999، اليوم الأحد نحو 124 جنيها.

‎وصل سعر جرام الفضة عيار 958 الآن داخل أسواق الفضة إلى 119 جنيها.

‎بلغ سعر جرام الفضة عيار 925، اليوم الأحد نحو 115 جنيها.

‎سجل سعر جرام الفضة عيار 625 الآن، داخل محلات الفضة نحو 112 جنيها.

‎سجل سعر جرام الفضة عيار800 الآن، داخل محلات الفضة نحو 100 جنيه

أسعار سبائك الفضة اليوم

‎- سجل سعر سبيكة فضة 50 جرامًا نحو 6200 جنيه.

‎- سجل سعر سبيكة فضة 100 جرام نحو 12400 جنيه.

‎- سجل سعر سبيكة فضة 500 جرام نحو 62000 جنيه.

‎- سجل سعر سبيكة 1 كيلو جرامًا نحو 124000 جنيه.