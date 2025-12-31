أسعار الفضة ترتفع بعد أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من 5 سنوات



عوضت أسعار الفضة بعض خسائرها بعد أكبر تراجع يومي لها منذ أكثر من خمس سنوات، إذ يواصل المعدن الأبيض اتجاهه إلى تحقيق ارتفاع شهري بنحو الثلث بدعم من استمرار نقص الإمدادات.

ارتفع سعر المعدن الأبيض إلى أعلى من 74 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، بعدما انخفض بنسبة 9% في الجلسة السابقة، بينما صعد الذهب بشكل طفيف عقب تسجيله أكبر هبوط له منذ شهرين.

وأسهم كل من تشديد متطلبات الهامش، والمؤشرات الفنية التي تظهر أن الارتفاع كان مبالغاً فيه، في موجة البيع الكثيف، في وقت فاقمت فيه سيولة السوق الضعيفة من حدة التقلبات السعرية الأخيرة.

واتجهت بعض البورصات إلى كبح المخاطر، إذ جرى رفع متطلبات الهامش على بعض عقود الفضة الآجلة في "بورصة كومكس" اعتباراً من يوم الإثنين.

وعندما ترفع البورصات متطلبات الهامش، يتعين على المتداولين إيداع أموال إضافية للإبقاء على مراكزهم مفتوحة. ولا يمتلك بعض المضاربين السيولة الإضافية، ما يضطرهم إلى تقليص صفقاتهم أو إغلاقها.