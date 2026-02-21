يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في كان ياما كان

يصطحب سيف (يوسف عمر) مصطفى (ماجد الكدواني) للبحث عن شقة جديدة يستقر فيها، وبين جولة البحث وحديثهما عن حياة مصطفى بعد الطلاق، تُولد فكرة أخرى أكثر خفة لدى سيف: تغيير إطلالة مصطفى ومنحه مظهرًا جديدًا أكثر حيوية وشبابًا. ومن هذه التفاصيل البسيطة تنسج الحلقة عددًا من أكثر مشاهدها متعة وحيوية، وذلك في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كان ياما كان.

بعد أن يُفاجئ سيف بمبيت مصطفى في العيادة، يرفض بشدة أن يستمر الوضع هكذا، ويأخذه للبحث عن شقة يبدأ فيها حياته الجديدة. وأثناء ذلك يخبره مصطفى أنه واثق من رجوع داليا في قرار الطلاق وأنهما حتمًا سيعودان سويًا. من هنا تأتي فكرة لسيف، ماذا عن "نيولوك" يعيد النشاط والشباب لحياة مصطفى؟

يأخذ سيف مصطفى في رحلة شوبينج طويلة، مليئة بالعديد من المشاهد الطريفة والمضحكة بينهما، فينا يحاول سيف أن يقتلع مصطفى من الألوان الرتيبة والاختيارات المملة وإضفاء لون شبابي جديد على ملابسه وشكل شعره وكل شيء.

استطاع سيف في النهاية أن يمنح مصطفى شكلًا منتعشًا أكثر، مما يؤكد على ضرورة وجوده في حياة مصطفى كداعم وصديق ومرشد خلال الفترة الصعبة التي يمر الأخير بها.

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.