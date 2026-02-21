قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري
حامد حمدان رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري
أمريكا تخطط لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في كان ياما كان

الفنان يوسف عمر و النجم ماجد الكدواني
الفنان يوسف عمر و النجم ماجد الكدواني
أوركيد سامي

يصطحب سيف (يوسف عمر) مصطفى (ماجد الكدواني) للبحث عن شقة جديدة يستقر فيها، وبين جولة البحث وحديثهما عن حياة مصطفى بعد الطلاق، تُولد فكرة أخرى أكثر خفة لدى سيف: تغيير إطلالة مصطفى ومنحه مظهرًا جديدًا أكثر حيوية وشبابًا. ومن هذه التفاصيل البسيطة تنسج الحلقة عددًا من أكثر مشاهدها متعة وحيوية، وذلك في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كان ياما كان.

بعد أن يُفاجئ سيف بمبيت مصطفى في العيادة، يرفض بشدة أن يستمر الوضع هكذا، ويأخذه للبحث عن شقة يبدأ فيها حياته الجديدة. وأثناء ذلك يخبره مصطفى أنه واثق من رجوع داليا في قرار الطلاق وأنهما حتمًا سيعودان سويًا. من هنا تأتي فكرة لسيف، ماذا عن "نيولوك" يعيد النشاط والشباب لحياة مصطفى؟

يأخذ سيف مصطفى في رحلة شوبينج طويلة، مليئة بالعديد من المشاهد الطريفة والمضحكة بينهما، فينا يحاول سيف أن يقتلع مصطفى من الألوان الرتيبة والاختيارات المملة وإضفاء لون شبابي جديد على ملابسه وشكل شعره وكل شيء.

استطاع سيف في النهاية أن يمنح مصطفى شكلًا منتعشًا أكثر، مما يؤكد على ضرورة وجوده في حياة مصطفى كداعم وصديق ومرشد خلال الفترة الصعبة التي يمر الأخير بها.

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

يوسف عمر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

أوقاف بني سويف

مساجد أوقاف بني سويف تشهد إقبالًا كثيفًا في الليلة الثالثة من رمضان .. صور

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ تتابع البرامج التدريبية الحرفية بالقومي للمرأة.. وإقبال كبير على مقارئ الجمهور بالمساجد

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لبطل إفريقيا كريم الريس بعد تعرضه لوعكة صحية

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لبطل إفريقيا كريم الريس | تفاصيل

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد