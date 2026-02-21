مسلسل سوا سوا الحلقة 4 .. أحمد مالك ينقذ أحلام من خالد كمال

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث ، ومن ابرزها انقاذ ابراهيم (احمد مالك) أحلام (هدى المفتي ) من خالد كمال ، الذى كان سيساعدها فى اجراء جراحة للمعالجة من مرض السرطان.

وقرر ابراهيم ( أحمد مالك) بيع النيشان الذي حصل عليه جده شفيق (عبد العزيز مخيون) بعد مشاركته في حرب أكتوبر حتى يتمكن من دفع ثمن جلسة العلاج الكيماوي لأحلام.

أمير (حسني شتا) يتمكن من معرفة مكان أحلام .

مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.