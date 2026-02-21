مسلسل سوا سوا الحلقة 4 .. أحمد مالك ينقذ أحلام من خالد كمال

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث ، ومن ابرزها انقاذ ابراهيم (احمد مالك) أحلام (هدى المفتي ) من خالد كمال ، الذى كان سيساعدها فى اجراء جراحة للمعالجة من مرض السرطان.
- وقرر ابراهيم ( أحمد مالك) بيع النيشان الذي حصل عليه جده شفيق (عبد العزيز مخيون) بعد مشاركته في حرب أكتوبر حتى يتمكن من دفع ثمن جلسة العلاج الكيماوي لأحلام.
- أمير (حسني شتا) يتمكن من معرفة مكان أحلام .
مسلسل سوا سوا
ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:
نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.
المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.