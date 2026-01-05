الانتهاء من منظومة الصرف الصحي بالعلمين الجديدة وانجاز 90% من مرافق الداون تاون

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية اكتمال منظومة الصرف الصحي والأعمال المدنية بمحطة الصرف بمدينة العلمي الجديدة بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال استقبال ، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة للمهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، خلال زيارة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والأعمال الجارية بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن نائب رئيس الهيئة تفقد محطة الرفع الرئيسية (1)، والتي تُعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الصرف الصحي بالمدينة، حيث تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 203,040 م³/يوم، ويتم من خلالها تجميع صرف المدينة من محطات الرفع الفرعية ونقله إلى محطة المعالجة بالمنطقة الجنوبية.

ووجّه المهندس أحمد عمران بضرورة المتابعة الدورية للتشغيل الفعلي للمحطة، والاطمئنان على كفاءة الأنظمة المختلفة، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام لمنظومة الصرف الصحي.

وأضاف رئيس الجهاز أن نائب رئيس الهيئة، تفقد محطة الرفع الرئيسية (3)، حيث شدد على ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال بالموقع، والإسراع في اعتماد تصميم منظومة المسح الجوفي، مع إعداد تقرير أسبوعي لمتابعة تقدم الأعمال الجارية، مؤكدًا الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالمحطة بلغت 24%.

وشملت الجولة تفقد أعمال المرافق بمنطقة الداون تاون، حيث شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالموقع، بما في ذلك أعمال المرافق والكهرباء وأعمال الهاي ماست لإنارة الشوارع، مع ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، لضمان سرعة دخول المنطقة الخدمة طبقًا للمخططات المعتمدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالمنطقة بلغت 90%.

في سياق متصل اضاف رئيس الجهاز ان الجوله شملت تفقد خزانات التكديس الجنوبية التي تخدم منطقة أبراج الداون تاون، والمنطقة الصناعية، ومنطقة مارينا (8)، حيث وجّه بالتعجيل بالمرحلة التي تخدم المشروعات الحيوية بالمدينة، واستكمال الأعمال تباعًا بما يتوافق مع احتياجات المدينة من المياه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالخزانات بلغت 66%.

واختُتمت الجولة بتفقد كوبري c3 مع تقاطع مسار القطار السريع، حيث شدد المهندس أحمد عمران على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالكوبري، والبدء في أعمال الطبقة السطحية، والانتهاء من أعمال الإنارة والتشطيبات، مع الاستمرار في ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالكوبري بلغت 93%.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروعات المرافق والبنية التحتية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة خطط التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في احتفالية بداية العام الجديد 2026 التي نظمتها شركة CSCEC الصينية، المنفذة لمنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

وشهدت الاحتفالية عروضًا شعبية صينية، إضافة إلى كلمة ترحيب ألقاها السيد تشن وي تشنج، مدير مشروع أبراج الداون تاون، أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر مع جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يسهم في دفع معدلات التنفيذ بالمشروع.

وألقى القنصل الصيني في مصر السيد يانج يي كلمته، حيث رحّب خلالها بالدكتور مهندس محمد خلف الله، مثمنًا جهوده ودوره في دعم مشروعات التعاون المشترك، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متسارع وتنسيق دائم في مختلف المجالات، لاسيما في مشروعات التنمية العمرانية الكبرى، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

في سياق متصل، نقل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، تحية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مرحبًا بالحضور، ومعربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ومؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر والصين، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ومدن الجيل الرابع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى، وعلى رأسها شركة CSCEC، لما لها من دور بارز في تنفيذ مشروعات متميزة تضيف إلى مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى أهم المدن الساحلية والعمرانية على مستوى المنطقة.