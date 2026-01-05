مسلسل «سنجل ماذر – فاذر» يخطف الأنظار بعد تحولات فى علاقة سلمى وشريف.. تفاصيل

تصدرت أحداث الحلقة 12 من مسلسل «سنجل ماذر – فاذر» الذى يعرض على قناة Mbc مصر و منصة شاهد قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حالة التفاعل الكبيرة التي أحدثتها الحلقة بين الجمهور، لما حملته من تصاعد درامي مؤثر ومشاعر إنسانية صادقة لامست قلوب المشاهدين.

الحلقة كشفت عن تحولات واضحة في علاقة سلمي وشريف، مع لحظات صدق ومصارحة أعادت فتح جراح قديمة، لكنها في الوقت نفسه حملت بذور نضج وتفاهم جديد، خاصة في ظل حرص الطرفين على مصلحة الأطفال.

كما شهدت الحلقة تطورًا مهمًا في خطوط العلاقات المحيطة، سواء على مستوى الغيرة، أو محاولات الاحتواء، أو السعي للتصالح مع الذات قبل الآخر.

اللافت في الحلقة كان الاعتماد على المشاعر أكثر من الأحداث الصاخبة، وهو ما منحها تأثيرًا قويًا لدى الجمهور، خاصة مع الأداء الصادق لشريف سلامة وريهام عبد الغفور، والإخراج الهادئ لتامر نادي، الذي ترك للمشهد مساحته الطبيعية للتعبير دون افتعال.

وجاءت الإشادات الأبرز من نصيب النجم شريف سلامة الذي قدم أداء متزن، عبّر من خلاله عن الصراع الداخلي لشخصيته بحساسية عالية، مستخدمًا النظرات ولغة الجسد أكثر من الحوار، وهو ما اعتبره الجمهور واحدًا من أقوى مشاهده في العمل حتى الآن.

كما حصدت النجمة ريهام عبد الغفور إشادات واسعة عن أدائها اللافت، حيث واصلت تألقها في تقديم شخصية مركبة تجمع بين القوة والانكسار والحنين، مؤكدة من جديد مكانتها كواحدة من أهم نجمات الدراما القادرات على لمس الوجدان دون افتعال أو مبالغة.

و حصد المخرج تامر نادي عن إشادات الجمهور والنقاد، إذ أثنوا على قدرته في إدارة المشاهد الحساسة، والحفاظ على إيقاع درامي هادئ ومؤثر، مع توظيف ذكي للصورة والمشاعر، وترك مساحة حقيقية للممثلين للتعبير دون ضغط إخراجي زائد.

أما على مستوى الكتابة، فقد نالت الكاتبة نجلاء الحديني تقديرًا كبيرًا من المتابعين، الذين أشادوا بوعيها في تناول قضايا الأسرة والطلاق والأطفال، ونجاحها في تقديم دراما إنسانية تحمل رسائل واضحة دون وعظ أو مباشرة، مع تطور منطقي للشخصيات وتصاعد درامي محسوب.

مواعيد عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" وعدد الحلقات

يعرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" حصريًّا على شاشة MBC مصر، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يعاد في الساعة الـ3 صباحًا، والساعة الـ1 ظهرًا.

وبالتزامن مع عرض الحلقة على شاشة التلفزيون، يبث المسلسل على منصة "شاهد" الرقمية.

يبلغ عدد حلقات مسلسل "سنجل ماذر فاذر" 15 حلقة فقط، إذ ينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة، ومن المقرر عرض 5 حلقات أسبوعيًّا.

تفاصيل مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

تدور أحداث مسلسل "سنجل ماذر فاذر" في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، إذ يتطرق إلى قضايا الأسرة الحديثة، ويناقش تحديات الأبوة والأمومة بعد الانفصال، من خلال شخصيات تحاول إعادة ترتيب حياتها الشخصية والإنسانية.

والعمل يضم مجموعة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم ريهام عبدالغفور وشريف سلامة، ومحمد كيلاني، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وليلى عز العرب، وإسماعيل فرغلي، وآخرين، والمسلسل انتاج صباح إخوان _ مسئول اعلامى د. محمد محسن ومن تأليف نجلاء الحديني وإخراج تامر نادي.