في ذكراها.. قصة وفاة سعاد نصر بخطأ طبي ووصيتها الأخيرة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر، إذ ولدت في 12 مارس عام 1953، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2007، عن عمر يناهز الـ53 عامًا.

وُلدت سعاد نصر، في 12 مارس عام 1953 بالقاهرة، وبدأت مسيرتها الفنية بدراسة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كانت من ضمن دفعة مميزة تخرجت منها العديد من النجوم. عُرفت بخفة ظلها وحضورها الطاغي على الشاشة، ونجحت في ترك بصمة لا تُنسى في عالم الفن، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية.

سعاد نصر ومشوارها

بدأت سعاد نصر مشوارها الفني بأدوار صغيرة، ولكن سرعان ما لمع نجمها من خلال مسرحيات مثل "الهمجي" و"عائلة ونيس" التي جسّدت فيها دور الأم المصرية بروح مرحة وواقعية، مما جعلها قريبة من قلوب المشاهدين، كما تألقت في أفلام مثل "هنا القاهرة" و"حدوتة مصرية".

تميزت سعاد نصر بقدرتها على تقديم الكوميديا الراقية التي تمزج بين الضحك والتأمل، وغالباً ما استخدمت أدوارها لنقل رسائل اجتماعية هادفة.

وعلى الرغم من تخصصها في الكوميديا، إلا أنها أظهرت براعة في تقديم أدوار درامية معقدة، مما جعلها فنانة شاملة.

أعمال سعاد نصر

كانت الراحلة قد كونت ثنائيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي ووصل ذروة نجاحهما فى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة ، وقد رفض الأخير الاستعانة ببطلة جديدة فى الموسم الجديد من العمل حيث اكتفى بوضع صورة لها طيلة الأحداث.

سعاد نصر ووفاتها

توفيت سعاد نصر في 5 يناير 2007 في حادثة مأساوية بعد دخولها في غيبوبة استمرت أكثر من عام.

بدأت القصة عندما خضعت لجراحة شفط دهون، تعرضت خلالها لخطأ طبي أدى إلى توقف قلبها، مما أدخلها في غيبوبة لم تستفق منها.

كانت وفاة سعاد نصر صدمة كبيرة لعائلتها وجمهورها وزملائها في الوسط الفني، وفتحت نقاشًا واسعًا حول أخطاء العمليات التجميلية ومخاطرها.

وصية سعاد نصر

وكشف زوج الفنانة سعاد نصر -محمد عبد المنعم- أنها قبل وفاتها بساعات قليلة فاقت من الغيبوبة لمدة 5 دقايق وطالبت من أسرتها أذا توفيت فعليهم سرعة دفنها والجلوس أمام قبرها لمدة ساعة للدعاء لها وهو ما نفذه أسرتها عقب وفاتها مباشرة.