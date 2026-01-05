الرئيس الصيني يهاجم تهور أمريكا المدمر للعالم.. وترامب يهدد رجل الكوكايين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، إن العالم "يمر بفترة من الاضطرابات والتغيير".

قال بينج أن "الأفعال الأحادية والتسلطية تؤثر بشكل خطير على النظام الدولي"، وذلك وفقاً لما ذكرته محطة التلفزيون الحكومية CCTV.

وذكرت قناة CCTV، أن شي قال، دون أن يذكر الولايات المتحدة أو فنزويلا، إن "على جميع الدول احترام مسارات التنمية التي اختارتها شعوب الدول الأخرى بشكل مستقل".

وأضاف أنه يجب عليها "الالتزام بالقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع تولي القوى الكبرى، على وجه الخصوص، زمام المبادرة".

أدلى بينج بهذه التصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن.

تعد الصين من الدول القريبة من فنزويلا في مجال النفط ولهذا

تدعو الولايات المتحدة إلى الإفراج "الفوري" عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وقالت أيضاً إنها "مصدومة بشدة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة.

على الجانب الآخر ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كولومبيا تُدار من جانب "رجل مريض يُريد بيع الكوكايين في الولايات المتحدة الأمريكية" بإشارة إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، واصفا الدولة نفسها بـ"المريضة جدا".

وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قائلا: " كولومبيا مريضة جداً أيضاً، يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً".

وتأتي تصريحاته في أعقاب الضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا واعتقال الزعيم الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو.



وقال ترامب: "نحن نعمل في ظل وجود دول ناجحة حولنا وقادرة على البقاء، حيث يُسمح للنفط بالخروج بحرية"، وأردف: “هذا جيد. فهو يُخفّض الأسعار. وهذا جيد لبلدنا”.

عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت تلك التصريحات تعني أنه قد يكون هناك "عملية" في كولومبيا في المستقبل، أجاب ترامب: "يبدو هذا جيداً بالنسبة لي".