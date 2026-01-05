زيلينسكي: سنعمل مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين لضمان حصول أوكرانيا على المساعدة

أ ش أ

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم /الاثنين/ إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي وتمويل لإنتاج طائرات اعتراضية بدون طيار، ومعدات لقطاع الطاقة بشكل يومي.



وأضاف زيلينسكي - في منشور عبر تطبيق تيليجرام - : "من الأهمية بمكان ألا ينسى شركاؤنا أبدا: الدفاع الجوي ضروري يوميا وتمويل إنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية ضروري يوميا والمعدات اللازمة لقطاع الطاقة ضرورية يوميا".



وأضاف: "سنعمل هذا الأسبوع مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين لضمان حصول أوكرانيا على المساعدة التي تحتاجها.. وأنا ممتن لكل من يدعم دولتنا وشعبنا".