الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ما لا يقل عن 27 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية .



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ، فجر اليوم الإثنين، 21 فلسطينيا من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، مشيرة إلى أن القوات اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عشرات المنازل وحولت بعضها لمراكز تحقيق، قبل اعتقالها للفلسطينيين عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.



وأضافت أن قوات الاحتلال ، اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفية من محافظة الخليل، وثلاثة شبان من طولكرم بينهم طفل، وشابا من بلدة سلواد، شمال شرق رام الله ،عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ،20 فلسطينيا في مخيم عايدة شمال بيت لحم وحققت معهم ،وأطلقت سراحهم.