الإدارية العليا تستقبل 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية

"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل ما لا يقل عن 27 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية
"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل ما لا يقل عن 27 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية
أ ش أ

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ما لا يقل عن 27 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية .


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ، فجر اليوم الإثنين، 21 فلسطينيا من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، مشيرة إلى أن القوات اقتحمت القرية فجرا، وداهمت عشرات المنازل وحولت بعضها لمراكز تحقيق، قبل اعتقالها للفلسطينيين عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.


وأضافت أن قوات الاحتلال ، اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفية من محافظة الخليل، وثلاثة شبان من طولكرم بينهم طفل، وشابا من بلدة سلواد، شمال شرق رام الله ،عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ،20 فلسطينيا في مخيم عايدة شمال بيت لحم وحققت معهم ،وأطلقت سراحهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن ومحافظات الضفة الغربية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

