عمرو يسرى: عزاء شقيقة الراحل كمال الشناوي للأسرة والأقارب فقط

أعلن الفنان عمرو يسرى، اقتصار عزاء خالته بهيجة الشناوى، شقيقة الفنان الراحل كمال الشناوى، على الأسرة والأقارب فقط.

وكتب عمرو يسرى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «بشكر كل من عزانى فى وفاة خالتى، لن يقام عزاء، مقتصر على الأسرة فقط، شكر الله سعيكم جميعًا».

يذكر أنه تم تشييع جثمان بهيجة الشناوى، شقيقة الفنان الراحل كمال الشناوى، إلى مثواها الأخير فى مقابر العائلة، وذلك بحضور ابن شقيقتها الفنان عمرو يسري.

وأقامت الأسرة أداء صلاة الجنازة، ظهر أمس الأحد، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور أقارب وأصدقاء العائلة.