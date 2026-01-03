قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وفاة شقيقة كمال الشناوي

كمال الشناوي
كمال الشناوي
تقى الجيزاوي

أعلن الفنان عمرو يسري وفاة خالته بهيجة الشناوى شقيقة الفنان الراحل كمال الشناوى.

وكتب عمرو يسري عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، “البقاء لله توفت خالتى بهيجة الشناوى اخت الفنان الراحل كمال الشناوى”.

وفاة كمال الشناوي

وكان رحل عن عالمنا الفنان كمال الشناوي في 22 أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 89 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. ومع ذلك، ترك الشناوي إرثًا فنيًا هائلًا، إذ أصبح جزءًا من ذاكرة السينما المصرية والدراما العربية، ليبقى دائمًا في قلوب محبيه وأجيال جديدة من المتابعين الذين ما زالوا يستمتعون بأعماله الفنية الخالدة.

حاز كمال الشناوي على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية، من أبرزها جائزة شرفية من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام 1992، وهي جوائز تعكس التقدير الكبير لموهبته وأدائه المتميز في السينما والدراما.

عمرو يسرى كمال الشناوى اعمال الفنان كمال الشناوي رحيل كمال الشناوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

