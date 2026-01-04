قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
فن وثقافة

بحضور أسرتها فقط.. تشييع جثمان شقيقة الفنان كمال الشناوي

جنازة شقيقة كمال الشناوي
جنازة شقيقة كمال الشناوي
أحمد إبراهيم   -  
تصوير : أحمد بيسو

أقامت أسرة شقيقة الفنان كمال الشناوي مراسم تشييع جثمانها بعد وفاتها أمس بعد صراع مع المرض. 

وحرص على حضور مراسم جنازة شقيقة الفنان كمال الشناوي أسرتها فقط ومن بينهم الفنان عمرو يسري. 

وفاة شقيقة كمال الشناوي 

وكان أعلن الفنان عمرو يسري، وفاة خالته بهيجة الشناوى شقيقة الفنان الراحل كمال الشناوى.

وكتب عمرو يسري عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، “البقاء لله توفيت خالتى بهيجة الشناوى اخت الفنان الراحل كمال الشناوى”.

وفاة كمال الشناوي

وكان رحل عن عالمنا الفنان كمال الشناوي في 22 أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 89 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.. ومع ذلك، ترك الشناوي إرثًا فنيًا هائلًا، إذ أصبح جزءًا من ذاكرة السينما المصرية والدراما العربية، ليبقى دائمًا في قلوب محبيه وأجيال جديدة من المتابعين الذين ما زالوا يستمتعون بأعماله الفنية الخالدة.

وحاز كمال الشناوي على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية، من أبرزها جائزة شرفية من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام 1992، وهي جوائز تعكس التقدير الكبير لموهبته وأدائه المتميز في السينما والدراما.

جنازة شقيقة كمال الشناوي شقيقة كمال الشناوي كمال الشناوي وفاة شقيقة كمال الشناوي الفنان كمال الشناوي

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
