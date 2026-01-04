بحضور أسرتها فقط.. تشييع جثمان شقيقة الفنان كمال الشناوي

أقامت أسرة شقيقة الفنان كمال الشناوي مراسم تشييع جثمانها بعد وفاتها أمس بعد صراع مع المرض.

وحرص على حضور مراسم جنازة شقيقة الفنان كمال الشناوي أسرتها فقط ومن بينهم الفنان عمرو يسري.

وفاة شقيقة كمال الشناوي

وكان أعلن الفنان عمرو يسري، وفاة خالته بهيجة الشناوى شقيقة الفنان الراحل كمال الشناوى.

وكتب عمرو يسري عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، “البقاء لله توفيت خالتى بهيجة الشناوى اخت الفنان الراحل كمال الشناوى”.

وفاة كمال الشناوي

وكان رحل عن عالمنا الفنان كمال الشناوي في 22 أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 89 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.. ومع ذلك، ترك الشناوي إرثًا فنيًا هائلًا، إذ أصبح جزءًا من ذاكرة السينما المصرية والدراما العربية، ليبقى دائمًا في قلوب محبيه وأجيال جديدة من المتابعين الذين ما زالوا يستمتعون بأعماله الفنية الخالدة.

وحاز كمال الشناوي على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية، من أبرزها جائزة شرفية من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام 1992، وهي جوائز تعكس التقدير الكبير لموهبته وأدائه المتميز في السينما والدراما.