يسرا وليلى علوي ودرة أبرز الحضور في عيد ميلاد إلهام شاهين | شاهد

شهد احتفال الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، الذي أقيم مساء أمس السبت، حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الوسط الفني، حيث اعتادت الاحتفال بهذه المناسبة داخل منزلها وسط أصدقائها المقربين من الفنانين وأفراد أسرتها.

وتصدر قائمة الحضور كل من يسرا، وليلى علوي، ودرة برفقة زوجها، وصفية العمري، ولبلبة، الذين شاركوا متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من أجواء الاحتفال

ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة القديرة إلهام شاهين التي أتمت عامها الـ 65، ولا تزال تحافظ على شبابها وأناقتها، ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

إطلالات إلهام شاهين في عيد ميلادها

تُعتبر إلهام شاهين من المشاهير الذين يجذبون الأنظار في المهرجانات والمناسبات الرسمية بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الأزياء، سواء الكاجوال أو الكلاسيك.

ولفتت إلهام شاهين الأنظار في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات المتنوعة، خاصة بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.