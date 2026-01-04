قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
بالصور

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
رنا عصمت

تصدرت الفنانة  إلهام شاهين تريند موقع جوجل و ذلك بعد تلقيها بعض التهاني من زملائها الفنانين في عيد ميلادها حيث أتمت عامها الـ 65، ولا تزال تحافظ على شبابها وأناقتها، ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

سر جمال إلهام شاهين فى سن الستين ..

 

وتحتفظ الفنانة إلهام شاهين برشاقتها و قوامها المتناسق خاصةً فى الفترة الاخيرة بعد خضوعها لحقن التخسيس و فقدان وزنها و هو ما جعلها فى العشرينات .

 ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال إلهام شاهين ورشاقتها. 

وتعد إلهام شاهين، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين  في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وقد هنّأت الفنانة يسرا الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع الفنانة إلهام شاهين وعلّقت: "كل سنة وإنتي صاحبتي وحبيبتي الجدعة أوي.. كل سنة وإنتي ناجحة وفرحانة وسند كل حبايبك.. ربنا يديكي كل الفرح والنجاح يا أحلى إلي في الدنيا.. بحبك من قلبي". 

سر جمال إلهام شاهين فى سن الستين سر جمال إلهام شاهين إلهام شاهين أتمت عامها الـ 65 عيد ميلاد الهام شاهين

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
الفلك
إلهام شاهين
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
