صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

تصدرت الفنانة إلهام شاهين تريند موقع جوجل و ذلك بعد تلقيها بعض التهاني من زملائها الفنانين في عيد ميلادها حيث أتمت عامها الـ 65، ولا تزال تحافظ على شبابها وأناقتها، ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

سر جمال إلهام شاهين فى سن الستين ..

وتحتفظ الفنانة إلهام شاهين برشاقتها و قوامها المتناسق خاصةً فى الفترة الاخيرة بعد خضوعها لحقن التخسيس و فقدان وزنها و هو ما جعلها فى العشرينات .

ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال إلهام شاهين ورشاقتها.

وتعد إلهام شاهين، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وقد هنّأت الفنانة يسرا الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع الفنانة إلهام شاهين وعلّقت: "كل سنة وإنتي صاحبتي وحبيبتي الجدعة أوي.. كل سنة وإنتي ناجحة وفرحانة وسند كل حبايبك.. ربنا يديكي كل الفرح والنجاح يا أحلى إلي في الدنيا.. بحبك من قلبي".