دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
فن وثقافة

الليلة.. معتز التوني ضيف برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي

معتز التوني مع عمرو الليثي
معتز التوني مع عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء علي شاشة الحياة ، يحل المخرج معتز التوني ضيفاً علي الإعلامي د. عمرو الليثي. 

ويتحدث معتز التوني، عن برنامج بودكاست " فضفضت قوي " وفكرة البرنامج ونجاح الحلقات وردود الفعل من المشاهدين والجماهير ، وانطلاق الجزء الثاني منه ، وأبرز النجوم ومنهم الكدواني وهشام ماجد ومحمد عبّد الرحمن ، ريهام عيد الغفور ، والمخرج أحمد الجندي ، مصطفي أبو سريع ، وأمنيته استضافة مني زكي وكريم عبد العزيز واحمد حلمي.  

كما يتحدث عن أهم الأكلات التي يعشقها وأقرب أصدقاءه في الوسط الفني ولمن يدين بالفضل في مسيرته الفنية ، كما يتحدث عن حياته الخاصة وأسرته وعشقه للسوبر ماركت ودراسته في الثانوية العامة ومشاريعه الفنية في المستقبل 

برنامج واحد من الناس 

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد علي شاشة الحياة. 

برنامج واحد من الناس معتز التوني المخرج معتز التوني عمرو الليثي

