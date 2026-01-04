الليلة.. معتز التوني ضيف برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء علي شاشة الحياة ، يحل المخرج معتز التوني ضيفاً علي الإعلامي د. عمرو الليثي.

ويتحدث معتز التوني، عن برنامج بودكاست " فضفضت قوي " وفكرة البرنامج ونجاح الحلقات وردود الفعل من المشاهدين والجماهير ، وانطلاق الجزء الثاني منه ، وأبرز النجوم ومنهم الكدواني وهشام ماجد ومحمد عبّد الرحمن ، ريهام عيد الغفور ، والمخرج أحمد الجندي ، مصطفي أبو سريع ، وأمنيته استضافة مني زكي وكريم عبد العزيز واحمد حلمي.

كما يتحدث عن أهم الأكلات التي يعشقها وأقرب أصدقاءه في الوسط الفني ولمن يدين بالفضل في مسيرته الفنية ، كما يتحدث عن حياته الخاصة وأسرته وعشقه للسوبر ماركت ودراسته في الثانوية العامة ومشاريعه الفنية في المستقبل

برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد علي شاشة الحياة.