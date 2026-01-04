محمد سامي: مي عمر توازن بين مسئولياتها المهنية والأسرية بصورة مدهشة

في حوار تلفزيوني ضمن برنامج «ليلة فونطاستيك» مع أبلة فاهيتا، أدلى المخرج محمد سامي بتصريحات تناولت جانبا من حياته الأسرية وعلاقته بزوجته الفنانة مي عمر، حيث عبّر عن تقديره لدورها داخل الأسرة إلى جانب نشاطها الفني.



وأكد سامي أن مي عمر تمتلك قدرة لافتة على التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، موضحًا أنها تستطيع متابعة أعمالها الفنية والتصوير والتحضير والسفر، وفي الوقت نفسه تحافظ على حضورها داخل المنزل واهتمامها بأسرتها ومتابعتها لدراسة ابنتيهما، وهو ما وصفه بقدرة استثنائية على التنظيم والموازنة.



كما تطرق سامي خلال اللقاء إلى تجربته مع فقدان الوزن في الفترة الأخيرة، مشيرًا – في إطار طابع ودي – إلى أن حرصه على تحسين مظهره وصحته جاء بدافع شخصي وبروح من الدعابة، في سياق يعكس طبيعة العلاقة المتفاهمة بينه وبين زوجته.



قال سامي مازحا أنه كان يشاهد صورة تجمعه بمي عمر، فشعر أنه يبدو مثل “الدبدوب” مقارنة بها، وأضاف بذات الروح المرحة أنه خشي أن تلتفت مي إلى شخص آخر بسبب مظهره، مما دفعه يُغيّر نفسه ويهتم أكثر بصحته ومظهره.



وجاءت هذه التصريحات لتكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد سامي ومي عمر، وتسلط الضوء على حضور قيم التعاون والتفاهم داخل حياتهما الخاصة، بما يعكس نموذجًا لأسرة فنية تجمع بين الالتزام المهني والمسؤولية الأسرية.