بالصور

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
رنا عصمت

تصدر المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مى عمر تريند “جوجل” بعد ظهورهما مع أبلة فاهيتا ببرنامج “ليلة فونطاستيك”. 

السبب وراء فقدان وزن محمد سامى

وكشف سامى عن السبب وراء فقدان وزنه خلال الفترة الماضية، ضاحكاً، قائلاً: “كنت بتفرج على صورة مرة لقيت مى شكلها حلو جدا، وواقف جنبها وحسيت إنى جنبها دبدوب، وهى علشان طيبة وبتحبنى وبتشوفنى كل يوم مش واخدة بالها، قولت كمان شوية الست دى لو حد لفت نظرها هتخلعني”.
مش هقدر اتقبلها.. رد فعل مي عمر في حالة خيانة محمد سامي لها

في ذكرى زواجهما الـ 13.. تعرفوا إلى فارق العمر بين محمد سامي ومي عمر
انفصلا لـ5 سنوات ووصف غيرته عليها بالصحية ... قصة حب محمد سامي ومي عمر بدأت بالصداقة وانتهت بالزواج | ألبوم | في الفن
محمد سامي ومي عمر.. وصلة غزل في عيد زواجهما الـ13
محمد سامي يثير الجدل على مواقع التواصل بهديته الفخمة لمي عمر | مجلة لها

وتشهد الحلقة التى تجمع بين محمد سامي وزوجته مي عمر الكشف عن كثير من الأسرار والتفاصيل فى حياتهما، خاصة فترة اعتزال المخرج التى أعلن عنها، وقرار التراجع عن الاعتزال.

كما يتحدث عن تعاونه شبه الدائم مع زوجته مي عمر فى أعماله. 

وبجانب حديث محمد سامي عن حياته الفنية والشخصية، يظهر أيضا وهو يمارس بعض الألعاب مع زوجته مي عمر فى البرنامج، ويحملها بين ذراعيه في لقطة عفوية طغت عليها الرومانسية والمرح.

محمد سامي وقرار الاعتزال 

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة مي عمر عن قرار زوجها المخرج محمد سامي باعتزال الإخراج الدرامي قبل أن يعود ويتراجع بعد شهور عن القرار.

وقالت مي عمر، في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "محمد بقاله سنين كتير بيشتغل، وتعب لما عمل مسلسلين 30 حلقة في رمضان الماضي، وهما إش إش وسيد الناس، وكنت حاسة إنه مش هيستمر في قراره بالحصول على هدنة فنية لأن عنده طاقة وموهبة كبيرة".

وقالت الفنانة مي عمر إنها تحب العمل مع زوجها المخرج محمد سامي.

وأضافت: "بحب أشتغل مع جوزي محمد سامي ومش عارفة هو بيحب ولا لأ.. في بداية جوازنا اتصورت معاه بتمثال أوسكار بلاستيك وبنحلم نوصل للعالمية".

وتابعت متحدثة عن دور النقد في حياتها الفنية قائلة: “آراء النقاد غالبا بتكون بعيدة عن رأي الشارع، وأنا المهم عندي جماهيرية أعمالي فقط".

