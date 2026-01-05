قبة الغوري تحتضن حفل فرقة راحة الأرواح للإنشاد الديني

يقدّم قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، من خلال مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر، حفلًا فنيًا لفرقة راحة الأرواح، وذلك مساء الخميس 8 يناير.

تُعد فرقة راحة الأرواح من الفرق المتخصصة في فن الإنشاد الديني والابتهالات الصوفية، حيث تعتمد في عروضها على الأداء الجماعي المنضبط، وتقديم نصوص مختارة من التراث الروحي، في صياغات تحافظ على القوالب المقامية والإيقاعية الأصيلة لهذا اللون الفني، ويقود الفرقة المنشد أسامة علام، الذي يتميز بأسلوب أدائي يركّز على البعد الروحاني للإنشاد، مع الالتزام بالمدرسة التقليدية لهذا الفن.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من الأعمال التي تنتمي إلى التراث الصوفي والمدائح النبوية، في تجربة فنية تسعى إلى الارتقاء بالذائقة الجمالية، وإعادة إحياء أحد أهم أنماط التعبير الروحي في الثقافة العربية.

يأتي هذا الحفل ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية الرامي إلى إتاحة الفنون التراثية والروحية لجمهور واسع، ودعم الفرق المتخصصة، وتفعيل الدور الثقافي لمراكز الإبداع التابعة له، تأكيدًا لدوره في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضور الفنون الأصيلة في المشهد الثقافي المعاصر.