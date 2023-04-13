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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم في البيت..و3 بدائل منزلية لكريمة الطهي

طريقة عمل بيكاتا
طريقة عمل بيكاتا الدجاج

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم (الفطر) من ألذ الوصفات في المطاعم ، يمكنك تحضيرها فى المنزل بكل سهولة لعشاق البيكاتا تقدمها الشيف سلمى الحافظ .

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

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مقادير عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم 

½ كيلو كيلو صدور دجاج شرائح 
1 كوب مشروم او الفطر  طازج او معلب مقطع حلقات
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج 
¼ كوب عصير ليمون
1 ½ كوب شوربة دجاج
1 كوب دقيق لتغطية الدجاج
½ كوب كريمة طهي او بديلها

طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم 

فى وعاء كبير نقوم بتغطية الدجاج بالدقيق جيدا 
في مقلاة ، نضع ملعقة كبيرة من الزبدة تسيح ثم الدجاج حتى تأخذ لون بسيط و نرفعها من المقلاة في طبق على جنب
في نفس المقلاة ،نضع معلقة كبيرة زبدة و نضع الثوم والمشروم ونتبل بالملح و الفلفل و بهارات الدجاج 
نضع الشوربة على المشروم تغلي ثم الليمون والكريمة
نعيد الدجاج فقط 5 دقائق او اكثر حتى تنضج و تقدم مع مكرونة مسلوقة أو أرز أبيض .

ملحوظة بديل كريمة الطهي 

كوب حليب مع ملعقة نشا ومثلث جبنة 
أو نصف كوب قشطة من  وش الحليب مع ربع كوب حليب
أو ملعقة زبدة ونشوح فيها ملعقة دقيق ثم يضاف عليها كوب حليب مثل البشاميل الخفيف

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