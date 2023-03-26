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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا.. مكرونة الفريدو وشوربة بطاطس وسلطة سيزر

صدى البلد

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لسفرة رمضان جديدة ومختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم اكلات لفطار اليوم في رمضان.

 

مكرونة الفريدو بالصوص الأبيض 

 


المكونات :
صدر دجاج مقطع مكعبات
- 1 كيس مكرونة فيتوتشيني
- 1 حبة بصلة مفروم متوسطة الحجم
- 6 فصوص توم مهروس
- 2 مكعب مرقة دجاج
- نصف ملعقة فلفل اسمر صغيرة
- جبن بارميزان او تركي مبشور
- مشروم مقطع شرائح
- 3 ملاعق زيت كبيرة
- 2 ملعقة زبدة كبيرة
- 3 كوب لبن
- 3 ملعقة صغيرة دقيق
- كوب كريمة طبخ
- ملعقة ملح صغيرة
طريقة التحضير :
1. في قدر من الماء المغلي والملّح، اسلقي المكرونة
2. صفّي المكرونة واتركيها جانباً.
3. في وعاء، ضعي الحليب البارد وذوّبي فيه الدقيق اتركي الخليط جانباً.
4. في قدر، حمّي الزيت على نار متوسطة ثمّ ضعي مكعبات الدجاج.
5. نكّهي بالفلفل الأسود واخلطي حتى تنضج قطع الدجاج. أخرجيها من القدر واتركيها جانباً.
6. في نفس القدر، ضعي البصل مع القليل من الملح وحرّكي حتى يذبل.
7. أضيفي الثوم واخلطي حتى تشمّي رائحته.
8. ضعي الزبدة والفطر وقلّبي حتى يذبل الفطر.
9. اسكبي الحليب وحرّكي باستمرار (كي لا تجمد الصلصة) ثمّ أضيفي مكعبات مرق الدجاج.
10. ضعي الكريمة الطازجة وانتظري حتى يتماسك الخليط

11. أضيفي مكعبات الدجاج وجبن البارميزان 
12. في طبق التقديم، ضعي المكرونة المسلوقة واسكبي فوقها صلصة ألفريدو مع الدجاج.
13. رشّي المزيد من جبن البارميزان والبقدونس المفروم على وجه الطبق وقدّميه ساخناً.

 

 شوربة البطاطس الكريمية

4 حبات بطاطس مكعبات
بصل 
بصل اخضر لو متاح 
٢ كوب حليب  
٢ كوب شوربه او ٢ كوب ماء + ٢ مكعب ماجى 
ملح و فلفل ابيض او اسود 
ربع كوب سور كريم وممكن نبدله بزبادى او كريمه او قشطه او نستغنى عنه 
ربع كوب جبنة شيدر اختيارى

-يشوح البصل ثم تضاف البطاطس ونضع الماء والحليب والماجى ويترك حتى تنضج البطاطس

- تضرب الشوربة بالهند بلندر او بالخلاط العادى ثم نضع الكريمة والملح والفلفل  ولو هنضيف الجبنه بنضعها ونقلب وتغرف او بنغرف الشوربه ونضع الجبنه على الوش

- وطبعا بنقدر نخفف قوامها حسب الرغبه باضافه حليب 

 

سلطة سيزر

المقادير

خس
مكعبات خبز محمصة
جبن بارميزان مبشور
شرائح صدر دجاج مشوية
زيتون اسود او زيتون أو نباتى

​مكونات الصوص

1 علبة زبادي 
2 معلقة كبيرة مايونيز 
ملح
فلفل
1 معلقة كبيرة ثوم مفروم أو بودرة
1 معلقة كبيرة خل أبيض
1 معلقة صغيرة عسل أبيض

الطريقة 

فى وعاء كبير، ضعي كل مكونات السلطة معًا.
فى الخلاط، اخفقي كل مكونات الصوص.

أضيفى الصوص على السلطة وقلبيهم برفق.

بالهنا والشفا

طريقة التحضير سفرة رمضان فطارك عندنا سلطة سيزر مكعبات الدجاج شوربة البطاطس مكرونة

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