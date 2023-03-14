مع اقتراب شهر رمضان ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل دجاج محشي بوصفة شهية ومميزة حيث أنه من أشهى الأكلات التى يمكن تقديمها خلال هذا الشهر الكريم.

يمكن عمل دجاج محشي بوصفات عديدة فيمكن استخدام الفريك فى الحشوة أو الكبد والقوانص أو البطاطس ولكن يعد الأرز من أفضل الخلطات التى يحبها معظم الأشخاص.

نعرض لكم طريقة عمل دجاج محشي بخلطة الأرز بمذاق شهي وذلك من خلال وصفة الشيف نورا السادات

مقادير دجاج محشي

دجاج

2 كوب أرز

4 بصلة مفرومة

جوزة الطيب

سمنة

ملح - فلفل أسود

حبهان

بودرة

عيدان قرفة

ورق لورا

زيت عباد شمس

طريقة_سلق_الدجاج

طريقة عمل دجاج محشي

* في حلة بها القليل من السمنة على النار شوحي البصل والأرز مع الملح والبهارت ثم ضعي الحبهان والقرفة وجوزة الطيب وورق اللورا والفلفل الأسود والقليل من الماء

* احشى الدجاجة بالخليط واغلقي الأرجل بخيط الطعام وضعيها فى حلة على النار بها ماء مغلي ثم ضيفي ورق اللورا والملح والفلفل الأسود ويمكن إضافة بصلة سليمة.

* بعد نضج الدجاج اخرجيه من حلة الماء وادهنيه بزيت طهي وضعيه فى الفرن حتى يأخذ لون ورشي عليه رشة ملح .