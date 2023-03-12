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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للنساء عند التعرض للضغط العصبي الشديد

الضغط العصبي الشديد
الضغط العصبي الشديد

يعرف عن النساء امتلاك المشاعر الرقيقة لذا يعتقد البعض أن التعرض لـ الضغط العصبي الشديد والمستمر ضرره يكمن فى تغير أحساسيها وعدم ساعدتها ولكن الأمر أكبر من ذلك 

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فتتعرض النساء التى تواجه الضغط العصبي للإصابة بأمراض صحية خطيرة وتحفز المشكلات الصحية الوراثية مثل الروماتويد والسكري والتهاب الأعصاب العضلي  خاصة عند استمراره لفترات طويلة من الزمن.

ونكشف لكم أبرز تأثيرات التعرض للضغط العصبي الشديد أو المستمر على النساء وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ”

مشاكل قلبية

 تشكل النساء نسبة كبيرة من وفيات أمراض القلب فى العالم ويرجع هذا لتأثير الضغط العصبي والتوتر عليهن خاصة أنهما يؤثران على ضغط الدم وضربات القلب.

تأخر الحمل

 تواجه النساء التى تتعرض لـ الضغط العصبي الشديد صعوبة في الحمل أكثر من النساء اللواتي يعانين من انخفاض مستويات التوتر.

أسباب_العقم_عند_المرأة
أسباب_العقم_عند_المرأة

مشاكل الأمعاء

يمكن أن يؤدي الضغط العصبي الزائد إلى الإصابة بمشاكل في الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي .
مشاكل الدورة الشهرية

 تكون متلازمة ما قبل الحيض والام الدورة الشهرية أكثر حدة مع زيادة مستويات التوتر والتعرض لـ الضغط العصبي

الاكتئاب والقلق المرضى 

النساء لديهن معدلات أعلى من هذه الحالات والاضطرابات النفسية الأخرى بما في ذلك اضطراب الهلع والوسواس القهري من الرجال.
الصداع

يعد صداع التوتر وبعض الأنواع الأخرى أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال بسبب تأثرهن بـ الضغط العصبي الشديد.


بدانة

النساء أكثر عرضة لزيادة الوزن المرتبط بالتوتر والضغط العصبي الشديد من الرجال.

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