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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكنافة الكدابة لأول أيام رمضان .. إليك طريقة التحضير

الكنافة الكدابة
الكنافة الكدابة

تعد الكنافة الكدابة من أجدد الأكلات الرمضانية التى يمكن الاستعانة بها لتقديم سفرة مميزة فى أولى أيام الشهر الكريم وإبهار الأطفال والكبار بها.

ويتم عمل صينية الكنافة الكدابة بدون استخدام أى شئ من مكونات الكنافة العادية والشئ الوحيد المشترك هو الشربات. 

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نعرض طريقة عمل الكنافة الكدابة بوصفة سهلة وشهية من خلال خطوات الشيف غادة التلي. 

مقادير الكنافة الكدابة:
توست أبيض

نصف كوب سميد ناعم

3 كوب لبن

100 جرام زبدة

ملعقة كبيرة  ماء زهر

كوب جبنة موتزاريلا

شربات

فستق مجروش

تجهيز الكنافه-الكدابه
تجهيز الكنافه-الكدابه


طريقة عمل الكنافة الكدابة:
* ازيلي اطراف التوتست البنية وافرميه في الكبة ثم اخلطيه بالزبدة السائلة وضعيه في صينية الفرن.

* فى حلة على النار ضعي اللبن مع السميد وقلبيهم حتى الغليان ثم ضعي الجبنة الموتزاريلا وقلبيها حتى تذوب ثم ضعي الخليط فوق التوست.

*  وادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها ذهبي ثم اخرجيها من الفرن واقلبيها في طبق التقديم سريعا  ورشي عليها الشربات البارد وزينيها بأى نوع الياميش والمكسرات حسب الرغبة.

طريقة أخرى لتقديم الكنافة الكدابة
طريقة أخرى لتقديم الكنافة الكدابة
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