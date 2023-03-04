هيجهز قبل رمضان.. طريقة عمل مخلل الزيتون بسرعة

يعد مخلل الزيتون من اشهر المقبلات التي توجد على سفرة رمضان ويمتلك فوائد غذائية وصحية عديدة بجانب المذاق المميز.

ولكن المشكلة التي تواجه الكثير من السيدات في مثل هذا التوقيت من كل عام هي أن مخلل الزيتون يحتاج إلى وقت كبير كي يصبح جاهزا للأكل وقد لا تتمكن من إعداده قبل الشهر الكريم.

نعرض لكم طريقة عمل مخلل الزيتون السريع من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي



مقادير مخلل الزيتون سريع

1 كيلو زيتون أخضر

ماء حسب الحاجة

ثلاثة أرباع كوب ملح

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب هريسة شطة

ربع كوب خل

نصف كوب ليمون مشقوق

4 عود كرفس

زيت للوجه

2 ملعقة كبيرة حبة البركة

مخلل الزيتون السريع

طريقة عمل مخلل الزيتون

* انزلى الزيتون في الماء المغلي على النار ثم اخرجيه وفي نفس الوقت ضعي الليمون قليلا فى وعاء الماء المغلى على النار ثم اخرجيه.

* في برطمان زجاج محكم الغلق ضعي الزيتون والليمون والكرفس والخل مع إضافة ماء سلق الليمون حتى تغطى الخضروات.

*ضعي حبة البركة والملح وقلبي جيدا ثم رشي الزيت على وجه مخلل الزيتون ويترك لمدة 10 أيام حتى النضج ويقدم .