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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهر الأفكار الخاطئة عن الذئبة الحمراء .. استشاري يكشف حقيقتها

الذئبة الحمراء
الذئبة الحمراء

تعد الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية وليست الجلدية كما يعتقد البعض وهذا يعنى أنه يعتمد على عوامل داخلية فى الأسباب والعلاج 

وتسبب الذئبة الحمراء مجموعة من الأعراض الداخلية مثل ألم المفاصل والحمى وضيق التنفس بجانب البقع الحمراء على الجلد .

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قال الدكتور حسام الديب، استشاري الروماتيزم والأمراض المناعية، وزميل الكلية الملكية البريطانية بلندن، إن مرض الذئبة الحمراء له أضرار داخلية على الجسم مثل إرهاق القلب والرئة والمخ والكلى.

وأضاف حسام الديب فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن مرض الذئبة الحمراء مزمن ويستمر طوال الحياة ويحتاج إلى المتابعة المستمرة ولكن المصاب يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي إذا التزم بتعليمات الطبيب وزيارته عند حدوث أى تغيرات سواء فى الحياة أو الأعراض.

وأوضح استشاري الروماتيزم والأمراض المناعية، أن هناك اعتقاد خاطئ شائع بين البعض حول تأثير مرض الذئبة الحمراء على النساء وأنهن لايستطعن الإنجاب ولكنهن يستطعن الحمل والولادة بشكل عادى ولكن يجب عليهن زيارة الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار الحمل 

وكشف الديب، أن بعض أدوية الذئبة الحمراء تؤثر على الإنجاب وتعرض المرأة للإجهاض لذا يجب استشارة طبيبة المناعة قبل الزواج واتخاذ قرار الحمل لتغيير قائمة الأدوية بأخرى تتناسب مع هذه المرحلة ، مؤكدا أن المرأة المصابة بـ الذئبة الحمراء تستطيع الحمل والإنجاب والرضاعة بشكل طبيعي ولا تضر الجنين نهائيا، موضحا أنه مرض غير معدى .

دكتور حسام الديب
دكتور حسام الديب
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