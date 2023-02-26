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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مات قبل فرحه بشهرين ..دواء شهير وراء موت عمرو | فما هو

عمرو سعيد
عمرو سعيد

أثار خبر وفاة الشاب عمرو قبل فرحه بشهرين حالة حزن كبيرة على السوشيال ميديا خاصة أن دواء شهير كان السبب فى موته

وتوفى العريس عمرو سعيد بسبب تناول دواء شهير لعلاج نزلات البرد معروف باسم الحقنة السحرية التى تزيل الأعراض بشكل سريع ولكن حذر منها الأطباء كثيرا وتسببت فى وفاة عدد كبير من الأشخاص خلال السنوات الماضية

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وفيما يلي نعرض لكم أهم أضرار دواء البرد الشهير الذي يعرف باسم العلاج السحري وأهم مكوناته.

دواء البرد هذا يحتوي على خليط من المضاد حيوي والكورتيزون ومسكن الألم وهى بالفعل قوية فى علاج أعر اض نزلات البرد ولكنها تسبب الكثير من الأضرار.

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، فى إحدى اللقاءات التليفزيونية أن حقنة البرد المنتشرة فى الأسواق لها أضرار كارثية بالرغم من قدرتها على علاج الأعراض بسرعة خاصة ارتفاع الحرارة إلا أنها عرضت حياة كثيرون للخطر .

حقنة البرد
حقنة البرد

وأوضح الحداد أن دواء البرد الذي يتم إعطاءه فى صورة حقنة يحتوي على مضاد حيوي وهو فى الأساس غير مخصص لعلاج نزلات البرد ولاداعى له كما أن خلطة الأدوية التى تعطى من خلال هذه الحقنة تعرض الجسم لمشاكل عديدة خاصة فى الكبد والقلب والسكرى والضغط  فضلا عن الوفاة 
 

حذر العديد من الأطباء الصيادلة من تناول دواء البرد الشهير المعروف بحقنة هتلر دون إجراء اختبار الحساسية وهى تحتوى على مادة تسبب قرحة المعدة والفشل الكلوي وهي ديكلوفيناك الصوديوم

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