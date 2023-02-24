عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

الزلزال
الزلزال

يعد الزلزال من أخطر الكوارث الطبيعية التى ترعب البشر وبالرغم من هذا فهناك بعض الأشخاص الذين لايشعرون به رغم شعور كثيرون به.

وفى الحقيقة هناك عوامل عديدة تجعل الإنسان لا يشعر بـ الزلزال أو أى هزة أرضية منها تواجدك فى منطقة لم تتأثر بقوة به حتى وإن كانت فى مدينة قريبة أو حدوث الزلزال أثناء نومك وأنت من الأشخاص الذين لا يشعرون بالحركة أو الصوت أثناء النوم .

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

مشاكل النوم تكشف الإصابة بمرض خطير .. جمال شعبان يوضح التفاصيل

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

بعد بودرة السيراميك .. أحذر هذه الأنواع من النسكافيه

أسباب خاصة بالمكان 

وذكر موقع “patch” أن هناك أسباب أخرى تجعل الإنسان لايشعر بحدوث الزلزال أهمها نوعية تربة الأرض الموجودة أسفل المبنى الذي تمكث فيه أو التى تخص المدينة بأكملها.


يكن اهتزاز الزلزال أكبر في المباني والمدن القائمة على تربة الرخوة الهشة وكلما كانت الأرض أصلب والمباني ذاتها تم تأسيسها بشكل قوى كلما كان ثبات الزلزال أكبر وتأثرك به أقل.

أنواع تربة الأرض
أنواع تربة الأرض

سبب أخر

وأوضح الباحثون أن حساسية الإنسان للهزات الأرضية هي عامل آخر فى عدم الشعور بـ الزلزال فبعض البشر لديهم حساسية طبيعية للشعور بالذبذبات لكن البعض أكثر حساسية من الآخرين.

لايفوتك …

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

أسهل علاج.. نوع من الألبان يخفض الكوليسترول في الدم| اكتشفه

عرض شائع يكشف أخطر أنواع السرطان

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

نوع خضار منتشر بالأسواق يسبب الإجهاض والتشوهات الخلقية

أثار ذعر العالم| فيروس "ماربورغ" قتل 80% من المصابين.. إليك الأعراض والعلاج

تداول منتجات غذائية مصنوعة من الحشرات.. اعرف الحقيقة

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

مش نوبة قلبية .. اعرف أعراض الذبحة الصدرية

أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بمذاق شهي

أكلة تشبع.. طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار

الزلزال زلزال السويس زلزال السويس حدوث الزلزال هزة أرضية أسباب عدم الشعور بالزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

عاجل.. زلزال جديد يضرب شمال السويس .. و البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

لو عندك خلل فيها .. اكتشف طرق علاج الغدة الكظرية

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

تسبب السكري والصلع .. أعراض ومشاكل الغدة الكظرية

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية .. أعراض خطيرة

طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

شمع الأذن مشكلة شائعة .. كيف تتخلص منها بسهولة

ترشيحاتنا

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple..بتسرق الصور والبيانات

3 حالات تعرضك للحبس والغرامة بتهمة الغش وفقا للقانون

دعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان للرزق .. أدركه بـ 25 كلمة

غير منطقي.. رد اتحاد الكرة على الهجوم الشرس على منتخب الشباب..فيديو

دعاء القنوت في صلاة الفجر .. احفظه وردده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده..محمود الجندي الذي كرس مسيرته الفنية لإبراز شهامة ابن البلد

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

من أفضل الأنواع.. شيرين زكي تكشف حقيقة سلامة الدجاج البرازيلي المباع بالأسواق

مسروقة وبـ 70 مليون دولار.. أين اختفت مجوهرات أشهر تاج في العالم؟

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ