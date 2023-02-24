أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

يعد الزلزال من أخطر الكوارث الطبيعية التى ترعب البشر وبالرغم من هذا فهناك بعض الأشخاص الذين لايشعرون به رغم شعور كثيرون به.

وفى الحقيقة هناك عوامل عديدة تجعل الإنسان لا يشعر بـ الزلزال أو أى هزة أرضية منها تواجدك فى منطقة لم تتأثر بقوة به حتى وإن كانت فى مدينة قريبة أو حدوث الزلزال أثناء نومك وأنت من الأشخاص الذين لا يشعرون بالحركة أو الصوت أثناء النوم .

أسباب خاصة بالمكان

وذكر موقع “patch” أن هناك أسباب أخرى تجعل الإنسان لايشعر بحدوث الزلزال أهمها نوعية تربة الأرض الموجودة أسفل المبنى الذي تمكث فيه أو التى تخص المدينة بأكملها.



يكن اهتزاز الزلزال أكبر في المباني والمدن القائمة على تربة الرخوة الهشة وكلما كانت الأرض أصلب والمباني ذاتها تم تأسيسها بشكل قوى كلما كان ثبات الزلزال أكبر وتأثرك به أقل.

أنواع تربة الأرض

سبب أخر

وأوضح الباحثون أن حساسية الإنسان للهزات الأرضية هي عامل آخر فى عدم الشعور بـ الزلزال فبعض البشر لديهم حساسية طبيعية للشعور بالذبذبات لكن البعض أكثر حساسية من الآخرين.

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