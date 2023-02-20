أثار ذعر العالم| فيروس "ماربورغ" قتل 80% من المصابين.. إليك الأعراض والعلاج

أثار انتشار فيروس ماربورغ (MVD) فى عدة دول، حالة كبيرة من القلق في العالم حتى أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن تخوفها من تحوله لوباء جديد.

وتترواح نسبة وفيات المصابين بفيروس ماربورغ، بحسب مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بين 23-90٪، ولكن يرى الأطباء المصريين، أن نسبة الوفاة تتراوح بين 80 إلى 88%، والسبب فى هذا الرقم الكبير؛ هو عدم التوصل لعلاج نهائي له حتى الآن.

ونعرض لكم أهم المعلومات عن فيروس ماربورغ سواء من طرق الوقاية، أو كيفية التعامل مع المصابين وإنقاذهم، والأعراض التى تساعد فى اكتشاف هذا المرض بسرعة .

ذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن المرض الناتج عن فيروس ماربورغ، هو عبارة عن حمى نزفية نادرة، ولكنها شديدة، تصيب البشر والرئيسيات غير البشرية، وهو فيروس حيواني المنشأ فريد وراثيًا و تنقله الحيوانات من عائلة الفيروسات الخيطية.



أعراض فيروس ماربورغ

تظهر أعراض فيروس ماربورغ بعد مرور فترة من الإصابة به “فترة الحضانة” وهى تتراوح بين 2-21 يومًا .

يكون ظهور الأعراض مفاجئًا، وأبرزها: الحمى والقشعريرة والصداع وألم عضلي وفي حوالي اليوم الخامس بعد ظهور الأعراض قد يحدث طفح جلدي بقعي حطاطي أبرزها على الجذع والصدر ، الظهر ، المعدة.

وقد يظهر الغثيان والقيء وآلام الصدر والتهاب الحلق وآلام البطن والإسهال وتزداد الأعراض حدة بشكل متزايد ويمكن أن تشمل اليرقان والتهاب البنكرياس وفقدان الوزن الشديد والهذيان والصدمة وفشل الكبد والنزيف الشديد واختلال وظائف الأعضاء المتعددة.

قد يكون التشخيص السريري لمرض فيروس ماربورغ (MVD) صعبًا وتتشابه العديد من علامات وأعراض مرض MVD مع الأمراض المعدية الأخرى مثل الملاريا أو حمى التيفود أو الحمى النزفية الفيروسية التي قد تكون متوطنة في المنطقة مثل حمى لاسا أو الإيبولا وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان الأمر يتعلق بحالة واحدة فقط.



الوقاية من فيروس ماربورغ



لم يتم تحديد التدابير الوقائية ضد عدوى فيروس ماربورغ بشكل جيد ، حيث لا يزال الانتقال من الحياة البرية إلى البشر مجالًا للبحث المستمر، ومع ذلك فإن تجنب خفافيش الفاكهة والحيوانات المريضة؛ هي إحدى طرق الحماية من العدوى.

إجراءات الوقاية من انتقال العدوى من شخص لآخر ، هي مثل تلك المستخدمة في حالات الحمى النزفية الأخرى.

وفي حالة الاشتباه في إصابة المريض أو التأكد من إصابته بمرض فيروس ماربورغ (MVD)؛ يجب استخدام تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها لمنع الاتصال الجسدي المباشر مع المريض وتشمل هذه الاحتياطات ارتداء العباءات الواقية والقفازات والأقنعة، وضع الفرد المصاب في عزلة صارمة، التعقيم أو التخلص السليم من الإبر والمعدات وإفرازات المرضى.

MVD فيروس ماربورغ هو مرض نادر جدًا عند البشر، ومع ذلك عند حدوثه ، فمن المحتمل أن ينتشر إلى أشخاص آخرين ، وخاصة موظفي الرعاية الصحية وأفراد الأسرة الذين يعتنون بالمريض.

وتعد زيادة الوعي في المجتمعات وبين مقدمي الرعاية الصحية بالأعراض السريرية للمرضى المصابين بالـ MVD أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن يؤدي الوعي الأفضل إلى اتخاذ احتياطات مبكرة وأقوى ضد انتشار فيروس ماربورغ في كل من أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية.

يعد تحسين استخدام أدوات التشخيص أولوية أخرى و من خلال وسائل النقل الحديثة التي تتيح الوصول حتى إلى المناطق النائية ، من الممكن الحصول على اختبار سريع للعينات في مراكز مكافحة الأمراض المجهزة بمختبرات السلامة الحيوية من المستوى 4 لتأكيد أو استبعاد الإصابة بفيروس ماربورغ .

علاج فيروس ماربورغ



لا يوجد علاج محدد لمرض فيروس ماربورغ، ويجب استخدام العلاج الداعم في المستشفى، والذي يشمل موازنة سوائل المريض والكهارل، والحفاظ على حالة الأكسجين وضغط الدم ، واستبدال الدم المفقود وعوامل التخثر ، وعلاج أي عدوى معقدة.