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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية بمذاق شهي

فراخ مشوية
فراخ مشوية

تعد الفراخ المشوية من الأكلات الرئيسية على موائد الأر المصرية والعربية خاصة في العزومات والتجمعات العائلية .. فكيف تتمكنى من إعدادها بمذاق شهي بسرعة ؟

نعرض لكم طريقة عمل الفراخ المشوية بوصفة سهلة وشهية ولا تستغرق وقت وكبير وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي


مقادير الفراخ المشوية 

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دجاجة بصل شرائح 
زيت
زبدة
كمون ناعم 
حبهان فصوص 
ملح

 فلفل أسود

طريقة عمل فراخ مشوية 
* في طاسة بها زبدة وزيت على النار شوحى البصل مع رشة الملح والفلفل الأسود والكمون والحبهان و احشى الفراخ بهذا الخليط 
* غطى الفراخ بورق الفويل ثم ضعيها فى فرن سان حتى تنضج وتقدم الفراخ مع أى طبق جانبي مثل المكرونة والأرز .
 

الفراخ فراخ مشوية طريقة عمل الفراخ طريقة عمل الفراخ المشوية الفراخ المشوية

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