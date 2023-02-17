تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

أثار تحذير دكتورة دعاء حامد الأستاذ المساعد بالمعهد القومي للتغذية عن تسبب أحد أنواع حلوى الأطفال فى السرطان وتغير الحمض النووي حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

وخصصت دكتورة دعاء، تعليقا على حلوى غزل البنات بأنها من أسوء الأطعمة التى يتناولها الأطفال لاحتوائها على سكريات وألوان كبيرة وتحدث الاصابة بالأمراض الخطيرة عند الإفراط فى تناولها مثل السرطان والسمنة.

وفى الحقيقة لم تكن دكتورة دعاء أول من يحذر من تناول هذه حلوى غزل البنات فمنذ عشرات السنين ويكشف الاطباء عن مخاطرها سواء بسبب رداءة المواد المستخدمة فى تصنيعها أو طريقة الاعداد أو حتى طبيعية المواد المضافة

أضرار أخرى

فيما قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن حلوى غزل البنات لها أضرار عديدة تدمر صحة الطفل فى مرحلة مهمة من حياته يحتاج فيها لكل المواد والأطعمة التى تساعد على بناء جسمه.

كارثة صحية بكل المقاييس فلا تقتصر خطورته على احتوائه على كمية كبيرة من السكر مثل سائر الحلوى؛ بل محمل بالوان صناعية شديدة الخطورة على الجسم.

حلوى غزل البنات

وأوضح مروان فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد " الإخباري، أن خطورة حلوى غزل البنات الأساسية تكمن فى قدرة المواد الضارة بها على اختراق الجسم والتأثير فيه بسرعة والألوان الصناعية تثبت طويلا على اللسان فمابالك بأجهزة الجسم الداخلية خاصة أن الألوان الصناعية تدمر أعضاء عديدة فى مقدمتها الكبد والكلى

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن حلوى غزل البنات تسبب فى ضعف المناعة وانخفاض قوة وكفاءة أجهزة الجسم عند الاكثار منها أو تكرار تناولها لفترة كبيرة بل وفى بعض الأحيان تلاحظ الام تغير لون بول الطفل بعد تناولها مباشرة مما يوضح أن هناك تأثير داخلى حدث بشكل فوري حتى وإن كان بسيط

ونوه الدكتور مروان، إلى أن حلوى غزل البنات تحتوي على كمية هائلة من السكر وهذا في حد ذاته سبب لضعف المناعة وعدد كبير من الأمراض



يذكر أن بعض التجار يستخدموا مادة رودامين فى صناعة حلوى غزل البنات وهي صبغة سامة تضر الجينات وتسبب السرطان