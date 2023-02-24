بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

حدث فى الساعات الأولى من اليوم زلزال السويس وبالرغم من سماع المواطنين لصوت هزة قوة إلا أنه لم تتشقق الأرض وكان الأمن مستتبا .

وفى الفترة الماضية حدث أكثر من زلزال فى منطقة الشرق الأوسط وكان أشهرها الزلزال الأول فى تركيا الذي تضررت منه سوريا وشعر به سكان بعض الدول منها مصر ولكن دون حدوث أى خسائر .

وفى الحقيقة فكرة حدوث زلزال فى أى منطقة فى العالم أمر وارد وليس قاصرا على الشرق الأوسط ويصعب التنبؤ به لذا من المهم جدا معرفة الجميع لإجراءات السلامة والتصرفات الخاطئة .

ووفقا لما جاء فى موقع “ getprepared.” نعرض لكم أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا عند حدوث زلزال فى أى مكان فى العالم.

ابتعد عن الطرقات ومداخل المباني لأن الأبواب قد تغلق بقوة وتسبب إصابات.

تجنب الوقوف بالقرب من أى شبابيك وخزائن كتب وأثاث طويل وإضاءة وقد تتأذى من الزجاج المحطم أو الأشياء الثقيلة وجدران المبانى إذا كنت فى الشارع .

إذا كنت في مصعد أثناء وقوع زلزال فاضغط على الزر الموجود في كل طابق واخرج في أسرع وقت ممكن.

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