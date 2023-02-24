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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

أماكن الزلزال
أماكن الزلزال

حدث فى الساعات الأولى من اليوم زلزال السويس وبالرغم من سماع المواطنين لصوت هزة قوة إلا أنه لم تتشقق الأرض وكان الأمن مستتبا .

وفى الفترة الماضية حدث أكثر من زلزال فى منطقة الشرق الأوسط وكان أشهرها الزلزال الأول فى تركيا الذي تضررت منه سوريا وشعر به سكان بعض الدول منها مصر ولكن دون حدوث أى خسائر .

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وفى الحقيقة فكرة حدوث زلزال فى أى منطقة فى العالم أمر وارد وليس قاصرا على الشرق الأوسط ويصعب التنبؤ به لذا من المهم جدا معرفة الجميع لإجراءات السلامة والتصرفات الخاطئة .

ووفقا لما جاء فى موقع “ getprepared.” نعرض لكم أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا  عند حدوث زلزال فى أى مكان فى العالم.

  • ابتعد عن الطرقات ومداخل المباني لأن الأبواب قد تغلق بقوة وتسبب إصابات.
  • تجنب الوقوف بالقرب من أى شبابيك وخزائن كتب وأثاث طويل وإضاءة وقد تتأذى من الزجاج المحطم أو الأشياء الثقيلة وجدران المبانى إذا كنت فى الشارع .
  • إذا كنت في مصعد أثناء وقوع زلزال  فاضغط على الزر الموجود في كل طابق واخرج في أسرع وقت ممكن.

الاسانسير
الاسانسير
  • ابق على بعد 10 أمتار على الأقل من أى أسلاك وأعمدة الإنارة خاصة عندما تكن فى الشارع او ابتعد عنها بقدر الإمكان وذلك لتجنب الإصابة
  • يمكن للزلازل أن تسبب موجات محيطية كبيرة تسمى تسونامي لذا يفضل الابتعاد عنها عند حدوث أى هزة أرضية
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