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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

مرض غريب .. اكتشف
مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

يستغرق الشخص وقتا طويلا حتى يصل لسبب مرضه عندما لايكن يعرف الكثير عنه وتعد متلازمة سجوجرن من المشكلات الصحية غير المعروفة رغم أنها شائعة جدا لذا نعرض لكم أهم المعلومات عنها فى هذا التقرير :

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ووفقا لموقع “ NHS” متلازمة سجوجرن (show-grins) هي حالة تؤثر على أجزاء الجسم التى تنتج السوائل مثل الفم والعين والاعضاء التناسلية.

وتبدأ متلازمة سجوجرن عادةً عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا وهو أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال.

ومتلازمة سجوجرن تصنف بأنها حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية، ولكن هناك علاجات للمساعدة في تخفيف الأعراض.

جفاف-العين
جفاف-العين

أعراض متلازمة سجوجرن
تساعد التوعية بأهم أعراض متلازمة سجوجرن فى زيادة عدد الحالات المشخصة بشكل صحيح واكتشافها مبكرا 

وإليكم أعراض متلازمة سجوجرن الشائعة ، وهى كما يلي:

عيون جافة
جفاف  الفم
جلد جاف
تعب بدون سبب
جفاف المهبل
آلام العضلات أو  المفاصل
انتفاخ بين الفك والأذنين (تورم الغدد اللعابية)
طفح جلدي (خاصة بعد التعرض للشمس)
عندما ترى طبيب عام
 

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