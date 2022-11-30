عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدمر الجسم كله .. اكتشف أسباب الذئبة الحمراء

تدمر الجسم كله ..
تدمر الجسم كله .. اكتشف أسباب الذئبة الحمراء

يعد مرض الذئبة الحمراء من أشهر الأمراض الشائعة بين النساء ولكن هذا لا يعنى أن الرجال لايعانون منه بل يصابوا به ولكن بنسب محدودة.

تساعد معرفة أسباب الذئبة الحمراء بشكل كبير فى الوقاية منها حيث أنها تؤثر على مختلف أجهزة الجسم وتسبب متاعب كثيرة للمصاب مثل الام المفاصل وتورم الغدد والام المعدة والصداع وتساقط الشعر والام الصدر وغيرها الكثير .

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

احترس برودة الأطراف مؤشر لأمراض خطيرة

البطاطس بتخسس.. دراسة تكشف طريقة استخدامها للرشاقة

دراسة: أكياس البلاستيك داخل المعدة بسبب عادة شائعة نفعلها يوميا

ما أسباب الذئبة الحمراء؟

ووفقا لموقع clevelandclinic سبب مرض الذئبة غير معروف بشكل دقيق حاليًا إلا أن هناك عدة عوامل  تساعد فى زيادة احتمالات الإصابة بها.
و يمكن أن تشمل العوامل المحتملة التي يمكن أن تسبب مرض الذئبة ما يلي:

التغيرات الهرمونية :

 النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من الرجال وقد يكون هذا جزئيًا بسبب هرمونات مثل الإستروجين وغالبًا ما يُلاحظ مرض الذئبة عند النساء خلال سنوات الإنجاب (من 15 إلى 44 عامًا) عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى.


العوامل البيئية : 

يمكن أن تزيد الجوانب المختلفة لبيئتك من خطر الإصابة بمرض الذئبة ويمكن أن تكون عوامل مثل كمية ضوء الشمس التي تتعرض لها ، والأدوية التي تتناولها والفيروسات التي ربما تكون قد تعرضت لها ، أو حتى الإجهاد ، من الأسباب المحتملة لمرض الذئبة. يمكن أن يكون تاريخ التدخين أيضًا سببًا محتملاً لمرض الذئبة.


تاريخ عائلتك : 

قد يكون هناك عامل وراثي لمرض الذئبة.وإذا كان لديك أفراد من العائلة مصابين بمرض الذئبة ، فإن خطر إصابتك بالمرض يزداد

الذئبة أسباب الذئبة الذئبة الحمراء أسباب الذئبة الحمراء مرض الذئبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

حاطط كاميرات في الغرفة.. هناء لـ محكمة الأسرة: ملوش علاقة بالرجولة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الطعمية فى الخلاط| أحلى من المحلات

بعد عودة ظهورها بالعديد من دول العالم.. إليك أعراض الكوليرا

مش هتصدق.. صورة نادرة لـ محمد صلاح قبل الشهرة

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

احترس برودة الأطراف مؤشر لأمراض خطيرة

البطاطس بتخسس.. دراسة تكشف طريقة استخدامها للرشاقة

دراسة: أكياس البلاستيك داخل المعدة بسبب عادة شائعة نفعلها يوميا

هذه المشاعر تدمر القلب وتسبب الموت .. اكتشفها

ترشيحاتنا

سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 30-11-2022

أستاذ اقتصاد: ارتفاع معدل التضخم في أمريكا لـ 9% بمثابة زلزال |فيديو

مفاجأة مدوية.. منتخب المكسيك يطلب تناول «الكبسة والجريش» لاكتساب قوة السعودية

أحمد الكاس: متعاطف مع رونالدو.. وصعب توقع بطل كأس العالم 2022 |فيديو

طاقم تحكيم نسائي يدخل تاريخ المونديال في مباراة ألمانيا وكوستاريكا غدًا

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية.. احذري تناول تلك العصائر تزيد من خطر العمى الدائم

شرب حليب ناقة|فيديو لشاب كوري مع مراسل عربي يشعل أجواء كأس العالم|شاهد

مش بس تساقط الشعر.. أعراض غير متوقعة لمرض الذئبة| 21 علامة

حوالي 158 ألف جنيه.. سعر إطلالة فخر العرب محمد صلاح

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ