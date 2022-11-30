تدمر الجسم كله .. اكتشف أسباب الذئبة الحمراء

يعد مرض الذئبة الحمراء من أشهر الأمراض الشائعة بين النساء ولكن هذا لا يعنى أن الرجال لايعانون منه بل يصابوا به ولكن بنسب محدودة.

تساعد معرفة أسباب الذئبة الحمراء بشكل كبير فى الوقاية منها حيث أنها تؤثر على مختلف أجهزة الجسم وتسبب متاعب كثيرة للمصاب مثل الام المفاصل وتورم الغدد والام المعدة والصداع وتساقط الشعر والام الصدر وغيرها الكثير .

ما أسباب الذئبة الحمراء؟

ووفقا لموقع clevelandclinic سبب مرض الذئبة غير معروف بشكل دقيق حاليًا إلا أن هناك عدة عوامل تساعد فى زيادة احتمالات الإصابة بها.

و يمكن أن تشمل العوامل المحتملة التي يمكن أن تسبب مرض الذئبة ما يلي:

التغيرات الهرمونية :

النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من الرجال وقد يكون هذا جزئيًا بسبب هرمونات مثل الإستروجين وغالبًا ما يُلاحظ مرض الذئبة عند النساء خلال سنوات الإنجاب (من 15 إلى 44 عامًا) عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى.



العوامل البيئية :

يمكن أن تزيد الجوانب المختلفة لبيئتك من خطر الإصابة بمرض الذئبة ويمكن أن تكون عوامل مثل كمية ضوء الشمس التي تتعرض لها ، والأدوية التي تتناولها والفيروسات التي ربما تكون قد تعرضت لها ، أو حتى الإجهاد ، من الأسباب المحتملة لمرض الذئبة. يمكن أن يكون تاريخ التدخين أيضًا سببًا محتملاً لمرض الذئبة.



تاريخ عائلتك :

قد يكون هناك عامل وراثي لمرض الذئبة.وإذا كان لديك أفراد من العائلة مصابين بمرض الذئبة ، فإن خطر إصابتك بالمرض يزداد