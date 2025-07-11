النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

تفاصيل وتداعيات حريق سنترال رمسيس .. اندلعت النيران من جديد في المبنى الخلفي لسنترال رمسيس مساء أمس الخميس.

القصة الكاملة لـ تجدد النيران في سنترال رمسيس

رصدت عدسة صدى البلد لحظات السيطرة على حريق المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في دقائق.

أعادت الأجهزة الأمنية في القاهرة الحركة المرورية إلى شارع رمسيس وكوبري أكتوبر بعد الانتهاء من إخماد حريق جديد في سنترال رمسيس.

فيما أصيب ٣ أفراد من الحماية المدنية باختناق اثناء السيطرة على تجدد حريق المبنى الخلفي لسنترال رمسيس وتم تقديم الاسعافات لهم في سيارات الإسعاف.

حريق سنترال رمسيس

نجحت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح المبنى الخلفي لسنترال رمسيس.

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

حاصرت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة حريق اندلع في إحدى غرف سنترال رمسيس في المبنى الخلفي المواجه لكوبري أكتوبر.

فور اندلاع النيران انتقلت أجهزة الحماية المدنية وتبين ارتفاع ألسنة اللهب من أعلى سطح المبنى الثاني الخلفي وجرى محاصرة السنة اللهب من قبل الحماية المدنية وجاري السيطرة على النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أنهت عمليات التبريد الكاملة لحريق سنترال رمسيس الذي اندلع الإثنين الماضي واستمر لما يقرب من 18 ساعة متواصلة، بمشاركة أكثر من 40 سيارة إطفاء وإسعاف.

وكان الحريق اندلع في الطابق السابع بمبنى السنترال، ليمتد سريعًا إلى طوابق أخرى وسط تصاعد كثيف للدخان، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من أجهزة الحماية المدنية.

أسفر الحريق عن وفاة أربعة موظفين من العاملين في الشركة المصرية للاتصالات، وإصابة 73 آخرين، تم نقل 25 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تلقى الباقون الإسعافات الأولية في الموقع.

وأكد مصدر أمني أن عمليات التبريد استهدفت منع تجدد الاشتعال في المناطق المتضررة، خاصة مع وجود كميات كبيرة من الكابلات والمواد سريعة الاشتعال داخل المبنى.