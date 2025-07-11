إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

كشف إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق، عن توقيع عقوبة متوقعة على جناح الفريق أحمد مصطفى "زيزو"، بسبب منشور مثير للجدل نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، رغم تواجده حاليًا في إجازة.

وقال الشاطر، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»:

"اللوائح يجب أن تُطبق على زيزو حتى لو كان في إجازة، طالما أخطأ.. النادي الأهلي لم يوقع عليه عقوبة حتى الآن، لكن بنسبة 900% سيتم تطبيق اللائحة عليه".

وأضاف: "كلام زيزو قد يكون المقصود منه شيء ما، لكنه لاعب في الأهلي الآن، وما له علاقة بمشاكله مع الزمالك؟ أنت لاعب محترف في نادٍ كبير، واحترامك يجب أن يكون للجميع".

وتابع الشاطر:"رئيس النادي دايمًا يقول: اللاعب اللي بيلعب للأهلي لازم يحترم النادي ومبادئه. فلا تدخل نفسك في أمور ممكن تشتتك، خصوصًا مع بداية الموسم."

واختتم: "ربما زيزو تعرض لضغط كبير في الفترة الماضية، لكن الآن هو بحاجة إلى تركيز كامل لبداية جديدة مع الأهلي".