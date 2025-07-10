المساهمة تصل لميلون جنيه.. تفاصيل بونص زيزو في المواسم الثلاثة الأخيرة مع الزمالك

يواصل زيزو نجم النادي الأهلي، صراعه مع ناديه السابق الزمالك بشكاوى جديدة في اتحاد الكرة بسبب المستحقات المتأخرة.

ويبدو أن صراع زيزو والزمالك سيستمر لفترة طويله بسبب الشكاوى الجديدة المقدمة في اتحاد الكرة.

ومن جانبه الزمالك يطالب بإيقاف زيزو بسبب مفاوضاته وانتقاله للأهلي قبل نهاية عقده بشكل رسمي مع الفريق بجانب انقطاعه عن التدريب قبل نهاية الموسم.

وطالب زيزو بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والتي وصلت قيمته عن المواسم الثلاثة الأخيرة لنحو 82 مليون جنيه بين رواتب متأخره وبونص وبدلات.

وبحساب البونص فقط لزيزو عن كل موسم تصل قيمة مساهمته في تسجيل هدف “ صناعة أو تسجيل” لأكثر من مليون جنية.

حساب زيزو للزمالك

زيزو طالب بالحصول على 15 مليون جنيه بونص عن موسم 2022-2023 والذي سجل خلاله 22 هدف وصنع19 بإجمالي مساهمات تهديفية وصلت لـ 41

أي أن المساهمة الواحدة بسعر 365,853 ألف جنيه.

وفي موسم 2023-2024 طالب زيزو 20 مليون جنيه كبونص مستحق ، وخلال الموسم لعب 30 مباراة وسجل 13 هدف وصنع 9 ليكون مجموع المساهمات التهديفية 22 مساهمة

بمعنى أن المساهمة الواحدة لزيزو كانت بسعر 909.090 ألف جنيه

وفي الموسم الماضي 2024-2025 لعب زيزو 34 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 9 بإجمالي مساهمات وصل ل17

لتكون المساهمة الواحدة بسعر 1.176.470 جنيه أي تجاوزت المليون جنيه