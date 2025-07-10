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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القباني يكشف كواليس استبعاد زيزو من نهائي الكأس: الرفض جاء من عضو بالمجلس

زيزو
زيزو
حمزة شعيب

كشف وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن تفاصيل وكواليس ما دار داخل الفريق بشأن نهائي كأس مصر، مؤكدًا وجود اقتراح بمشاركة أحمد سيد "زيزو" في اللقاء، إلا أن القرار قوبل بالرفض القاطع من أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وقال القباني، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، إنه تلقى دعوة من الزمالك لحضور حفل تكريم الجهازين الفني والطبي، لكن ظروفه الشخصية منعته من التواجد، لافتًا إلى أنه شعر بترحيب البعض بعدم حضوره.

هجوم بعد تصريحات وغياب عن المكافآت

وتابع القباني: "تعرضت لهجوم بعد تصريحاتي الأخيرة، وقيل إنني أفشيت أسرار الفريق، رغم أنني لم أكشف شيئًا سريًا. كما لم أتسلم مكافأة الفوز بكأس مصر، رغم وعود النادي بذلك، وعلمت أن الشخص الوحيد الذي حصل على المكافأة هو المدرب أيمن الرمادي".

زيزو كان خارج الحسابات رغم الاقتراح

وفيما يخص مشاركة زيزو، أوضح القباني أن أيمن الرمادي هو من اقترح الدفع باللاعب في نهائي الكأس، إلا أن أحد أعضاء مجلس الإدارة رفض الفكرة بشكل حاسم، نظرًا لتوقيع اللاعب مسبقًا للنادي الأهلي، إضافة إلى توتر علاقته بالجماهير.

وأضاف: "زيزو لم يكن يشارك في المباريات قبل النهائي، وكان من الصعب إشراكه في لقاء بحجم نهائي الكأس، خاصة مع حضوره الجماهيري. لو كان شارك في المباريات السابقة كنا سنعتمد عليه، لكنه لم يكن جزءًا من الفريق حينها".

وأكد القباني أن الفريق نجح في التتويج بالبطولة دون الاعتماد على زيزو، مشددًا على أن السر كان في العمل الجماعي والالتزام داخل المعسكر.

واختتم تصريحاته بنفي وقوع مشادة كبرى بين أحد نجوم الفريق وعضو في مجلس الإدارة، قائلًا: "كان هناك لبس في أمر ما، وتم حله خلال 10 ثوان فقط، ولم يتطور الموقف لأي مشكلة".

الزمالك وائل القباني زيزو

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