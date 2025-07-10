رسالة غامضة من زيزو ويرد على الانتقادات

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفر يق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة عبر ستوري حسابه على انستجرام، ردا على الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.

وقال زيزو: "السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي ألاقى ليه إجابه! هو بجد لما حد يخوض في عرض الناس ويقعد يشتم فيهم ويسب ويتنمر، دا بيعود ولا بيرجع عليه بإيه! هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير، طيب بيبص تحت بيته بيلاقي العربية اللي نفسه يجيبها؟ طيب ولاده وصلو للمكانة اللي بيتمناها؟ طيب عيش أبوه وأمه في حاجه يستحقوها! مش قادر استوعب فعلا الموضوع".

تابع: "بلاش أنت، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحي بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانه؟ معندوش نفس البيت؟ طب والعربية؟ حياتكو يعني اتغيرت؟ الإجابة لا!! طيب ليه بتعمل كده، عمال تكبر وتكتر في ذنوب الله أعلم هتعرف تمسحهم ولا لا ومفيش حاجة على أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي كلها !!"؟

واصل: "مش بتشوف كل الناس اللي فجأه مبقوش حواليك؟ دي مش حاجة تخليك تتعظ! تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان آيه! فكر كويس عشان والله ما في حاجة مستاهله، إعرف أن رزقك كده كده ربنا كاتبه لك وأنت بتختار الطريقة اللي بيجيلك بيها الرزق فخليها دايما طريقك کویسة وأفتكر دايما إنها مش دایمه، صباحكم جميل".





