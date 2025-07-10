مش قادر أستوعب .. زيزو يوجة رسالة غاضبة للجماهير لهذا السبب

وجه نجم الاهلي أحمد سيد زيزو رسالة غاضبة بعد تعرضه للانتقادات اللاذعة في الفترة الأخيرة.

و كتب زيزو عبر استوري إنستجرام:السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي و نفسي الاقي ليه اجابة ! هو بجد يا حد يخوض في عرض الناس و يقعد يشتم فيهم و يسب و يتنمر و و و دا بيروح عليه بإيه ! هل بيروح البيت يلاقي بيته اتغير ؟ طيب بيبص تحت بيته يلاقي العربيه اللي نفسه يجيبها ؟ طيب ولاده وصلوا للمكانة اللي بيتمنالها ؟ طيب عيش ابوه و أمه في حاجة يستحقوها.

وتابع:مش قادر استوعب فعلا الموضوع ، بلاش انت بقى اللي بتخوض في عرضه دا و بتشتمه و بتتنمر عليه، بيحصل بعد ما بتعمل كده شغال نفس الشغلالة دي ؟ بتصحى تاني يوم بقيت طبيب و العربيه حياتكو يعني اتغيرت ؟! الاجابة لا !!.

وأضاف: طيب ليه بتعمل كده، عمال تكبر و تكثر ذنوبك لله اعلم هتعرف تسمحهم ولا لا و مفيش حاجة علي أرض الواقع بتتغير بعد الشتيمة دي كلها !! الناس بتشتم في كل الناس اللي فجأة مقفوش حواليك ؟ دي مش حاجة تخليك تقف! تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه و عشان ايه ؟

و استكمل :فكر كويس عشان و الله ما في حاجة مستاهلة، اعرف ان رزقك كده كده ربنا كاتبه لك و انت بتختار الطريقة اللي يجيبهالك بيها الرزق دا، خليها دايما طريقك كويسه و افتكر دايما انها مش دايمه، صباحكم جميل.



وقررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسة استماع لمسؤولي نادي الزمالك بشأن شكواهم ضد زيزو لاعب الأهلي الحالي.

وأخطر اتحاد الكرة ، مسؤولي الأبيض بتحديد يوم 14 يوليو الجاري، موعداً لجلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين فيما يتعلق بشكوى النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

ولم يتلق نادي الزمالك وفق لتصريحات مصادر أي إخطار بوجود شكوى من أحمد مصطفى "زيزو" ضد الزمالك كما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وكان الزمالك سبق وتقدم بشكوى رسمية من قبل أمام لجنة شؤون اللاعبين ضد أحمد مصطفى زيزو، بسبب انقطاعه عن التدريبات لمدة 25 يوماً تقريباً.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قضت بعدم اختصاصها بالنظر في الشكوى، وتم تحويلها إلى لجنة شؤون اللاعبين.