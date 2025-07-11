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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95
أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95
عبد العزيز جمال

يهتم البعض بالبحث عن أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025،  حيث أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر في يوليو الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر ، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل.

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025

ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري.

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قائمة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو في مصر

جاءت أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي:

  • سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار في مصر اليوم 

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

  • سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا
  • سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. 

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

  • متوسط الأسعار العالمية للخام
  • تكلفة الإنتاج والنقل
  • سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.

احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة

واتخذت الحكومة إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في الأسواق العالمية.

في سياق أخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز “تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية” إلى مصر، في ظل التحديات المرتبطة بإمدادات الطاقة وزيادة الطلب المحلي خلال فصل الصيف.

بدء ضخ الغاز الأسبوع المقبل
وأوضح مدبولي أن الخطة الأصلية كانت تقضي بوصول سفن التغويز في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، لكن تم التنسيق مع الفرق الفنية لتعجيل الموعد، بحيث تبدأ أول سفينتين ضخ الغاز بداية الأسبوع المقبل.

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